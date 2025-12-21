Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den ilk tepki

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında "idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadığı" gerekçesiyle soruşturma yapılması için izin verdi.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine CHP'den tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı’nın 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla ikinci kez soruşturma izni vermesi, hukuki değil siyasidir" tepkisini gösterdi.

"Görevi kötüye kullanmak ve Mansur Yavaş’ın aynı cümle içinde anılması bile abesle iştigaldir" diyen Bulut, "Ankaralılar kimin görevini kötüye kullandığını, kimin gece gündüz bu kente hizmet ettiğini çok iyi bilmektedir. Ankara’nın kaynaklarını Ankaralı için kullanan, israf düzenine son veren, şeffaflığı ilke edinen, her kuruşun hesabını halkına açıkça veren, kimseyi ayırmadan adaletle hizmet üreten Mansur Yavaş'a soruşturma izni verenler milletin vicdanında mahkum olacaktır" ifadelerini kullandı.

Görevi kötüye kullanmak ve Mansur Yavaş’ın aynı cümle içinde anılması bile abesle iştigaldir.… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) December 21, 2025

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır. Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır" denildi.