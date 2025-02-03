Mansur Yavaş: Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?" etkinliğinin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İhraç edilen teğmenlere destek veren Mansur Yavaş, "Çok masum bir karar olmadığını düşünüyorum. Oy çokluğuyla çıkması biraz içimizi ısıttı. Çok başarılı insanlar. Bu insanları Türkiye'nin her yerinde değerlendirmek isteyen birçok insan olacak. Biz de bunlardan birisiyiz. Türk milleti sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak olan ön seçime nasıl baktığı sorulan Yavaş, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması gerektiği kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"BİR AN ÖNCE SEÇİM YAPILMALI"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt veren Yavaş, "Toplum dayanamaz durumda. Bir an önce seçim yapılması lazım. Kendilerine şunu tavsiye ediyorum; AK Parti'nin milletvekilleri, yöneticileri bir pazara çıksınlar, vatandaşın bir haline baksınlar durumu anlayacaklardır. 2028'e kadar uzatıp 'çıkmayan candan ümit kesilmez' anlayışıyla acaba ekonomi düzelir mi diye bakacaklar... Ben 2028'e götüremeyecekleri kanaatindeyim. En erken zamanda olsun, vatandaş bu çileyi çekmekten kurtulsun" diye konuştu.

ÖN SEÇİM SORUSUNA YANIT

"Adaylığı erken bulmanız ön seçim olursa aday olmayacağınız anlamına gelir mi?" sorusuna Yavaş, "Öyle bir şey yok. Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola.. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun. Daha geniş konuşuruz" cevabını verdi.