Mansur Yavaş, adaylık başvurusunu yarın yapacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de aday olmak için yarın CHP Ankara İl Başkanlığı'na başvuru yapacak.

Güncel 01.12.2023 16:20 Giriş: 01.12.2023 16:20

Güncelleme: 01.12.2023 16:32 Kaynak: Haber Merkezi

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