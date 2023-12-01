Mansur Yavaş, adaylık başvurusunu yarın yapacak
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de aday olmak için yarın CHP Ankara İl Başkanlığı'na başvuru yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşık 4 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde aday olmak için yarın saat 11.00'da CHP Ankara İl Başkanlığı'na başvuracak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara, Aydın ve İstanbul'daki mevcut belediye başkanlarının tekrar aday gösterileceğini söylemişti.
23 Kasım'da Mansur Yavaş, dün ise Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti.
Mansur Yavaş, 2019'da yapılan seçimlerde yüzde 51 oy ile ABB Başkanı seçilmişti. Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47 almıştı.
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