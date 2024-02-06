Mansur Yavaş, Ankara'da depremzedeler ile buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde, belediyenin Ankara’da misafir ettiği depremzedelerle bir araya geldi. Yavaş, "Depremzedeler, 'Biz daha ne kadar burada kalacağız, bizi çıkaracak mısınız' diye sordular. Böyle bir şey yok. İnşallah oradaki evlerinize kavuşuncaya kadar bizim misafirimizsiniz, bunu unutmayın. Çocukların okul veya sizlerin başka türlü ihtiyaçları için bütün personelimiz sizlerin hizmetinizdedir, yeter ki rahat olun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazipark'ta bugün düzenlenen Depremzedeleri Anma Programı’nda, belediyenin misafirhanelerinde konaklayan depremzedelerle akşam yemeğinde buluştu.

Yavaş, depremzedelere hitaben şunları söyledi:

"Bir yıl önce çok büyük bir acı yaşadık. Devletimiz bu acıları sarmaya çalışıyor, bizler de burada sizlere destek olmak suretiyle mağduriyetin en aza inmesi için çalışıyoruz. Depremzedeler, 'Biz daha ne kadar burada kalacağız, bizi çıkaracak mısınız' diye sordular. Böyle bir şey yok. İnşallah oradaki evlerinize kavuşuncaya kadar bizim misafirimizsiniz, bunu unutmayın. Çocukların okul veya sizlerin başka türlü ihtiyaçları için bütün personelimiz sizlerin hizmetinizdedir, yeter ki rahat olun. Orada bir kısım konteyner, bir kısım çadır içinde rahat ediyor/edemiyor ama burada bulunduğunuz müddetçe hiçbir şekilde hiçbir eksiğiniz olmadan biz yardımcı olmaya devam edeceğiz.

Bizim yaptığımız, görevimiz. Ülkemizin başka bir yerinde veya Ankara'da böyle bir sorun yaşansaydı sizler de bizim elimizden tutacaktınız. Türk milletinin büyüklüğü burada. Karşılıklı dayanışma içerisinde burada kime ne düşüyorsa herkes kendi görevini yapmaya çalışıyor. Biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz."