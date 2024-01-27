Mansur Yavaş: Ankara halkının aleyhine çalışan herkes siyaseten bitmeye mahkumdur

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi (AKK) gönüllüsü muhtarlarla bir araya geldi. Kendisinden önceki dönemi eleştiren ve yeni dönemdeki projeleri hakkında bilgi veren Yavaş, "Ankara halkının aleyhine çalışan herkes siyaseten bitmeye mahkûmdur" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sivil toplum buluşmaları kapsamında Ankara Kent Konseyi (AKK) gönüllüsü muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyenin bütçe ve projelerine dair sunum yapan Yavaş, şunları söyledi:

“2013 yılında DSİ Ankara’da bazı bölgeleri taşkın sahası ilan etmiş. ‘Acil yapın yapmazsanız insanlar ölür’ demiş. 2019’a kadar hiçbirini yapmamışlar bu kadar gelir olmasına rağmen. 16 tanesinden 3-4 tanesi kaldı inşallah onları da en kısa sürede yapacağız. Eski dönemin 6 milyar borcunu ödedik. 27 bin emekliye yardım ediyoruz. Ömrünü kamuya hizmet etmekle çürütmüş insanları yüzüstü bırakamayız Hepimizin görevi, sizler de bize duyuracaksınız inşallah onları da bu kış üşütmeyeceğiz. Önceliğimiz beton değil. Kırsal kalkınma desteklerimiz de artarak devam edecek."

"ANKARA HALKININ ALEYHİNE ÇALIŞAN HERKES SİYASETEN BİTMEYE MAHKUMDUR”

Kendisinden önceki dönemi eleştiren Yavaş, yerel seçimlere yönelik şu mesajları verdi:

"Ankara’nın arıtma tesisi var, kapasitesi 750 bin metreküp… 2010 yılından beri hiçbir şey yapmamışlar. Gelir gelmez insan sağlığını ilgilendiriyor diye el attık. Projesini ihalesini yaptık. Mecliste 8 aydır bekletiyorlar. O kadar parayı gösterişli kulelere, kapılara harcamak yerine biz öncelikle insan sağlığını, insan hayatını düşünüyoruz. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren mecliste bu çoğunlukları da kalmayacak. Ankara halkının aleyhine çalışan herkes siyaseten bitmeye mahkumdur. İnşallah biz elimizi uzatacağız, elimizi tutarlarsa Ankara’nın tümüne hep birlikte hizmet edelim diye elimizi uzatacağız. Tutmazlarsa bizi yolumuzdan hiç kimse döndüremez.”