Mansur Yavaş: Ankara’mızın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın 13 Ekim 1923 tarihinde başkent olarak belirlenmesinin 102. yılı dolayısıyla "Bağımsızlığımızın sembolü, Millî Mücadele'mizin karargâhı, Atatürk’ün bize emanet ettiği kadim şehir...Ankara’mızın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun" mesajını paylaştı.

Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı dolayısıyla X hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Yavaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlığımızın sembolü, Millî Mücadele'mizin karargâhı, Atatürk’ün bize emanet ettiği kadim şehir… Ankara, yalnızca coğrafyanın ortası değil; bağımsızlığın, aklın ve Cumhuriyet’in sönmeyen ışığıdır. Biz bu ışığı korumaya, adaleti, liyakati ve Cumhuriyet’in değerlerini sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz. Ankara’mızın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun."