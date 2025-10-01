Mansur Yavaş: "Artık yalnızca koruyan değil, aynı zamanda tasarlayan ve üreten bir birlik haline geldik"

ABB ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Birlik Meclisi Toplantısı'nın ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve diğer belediye başkanlarıyla birlikte Edirne'de tarihi yerleri gezdi.

Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Birliğin artık yalnızca mali destek sağlayan bir kurum değil, aynı zamanda nitelikli proje üreten bir yapıya dönüştüğünü dile getirdi. Yavaş, “Artık yalnızca koruyan değil, aynı zamanda tasarlayan ve üreten bir birlik haline geldik. 5 Haziran’da açtığımız çağrıya 107 belediyeden 125 proje ulaştı. Bu projelerin bir bölümüne proje desteği, bir bölümüne uygulama desteği sağlayacağız. Üye sayımız 480’e yükseldi, pek çok belediye de katılım için süreç başlattı. Bu dayanışma ruhu Anadolu’nun dört bir yanına umut taşıyacak” dedi.

Ayrıca bu yolculukta yalnız olmadıklarını belirten Yavaş; “İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden seçilmiş 30 değerli mimar, belediyelerimizin projelerine katkı sunarak tarihî kentlerimize nitelikli mimarlık hizmeti taşıyacak” İfadelerini kullandı.

"Osmanlı Payitahtı Edine'nin Kültür Hayatı Gezisi" kapsamında Selimiye Camisi ve Külliye ile çevresi, Edirne Belediyesi Kent Müzesi, tarihi belediye binası, eski Ulu Cami, Atatürk Anıtı, Üç Şerefeli Cami, Lozan Anıtı ve Tarihi Gar binasını gezen Yavaş, vatandaşlarla fotoğraf da çekildi.