Mansur Yavaş, Bakan Işıkhan'a Melih Gökçek'in silinen borçlarını hatırlattı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Belediye'ye ait bazı şirketlere haciz uygulanmasına tepki gösterdi. Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in döneminde Belediye'ye ait şirketlerin borçlarının silindiğini hatırlattı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ABB'ye bağlı bazı şirketlere haciz uygulanmasına tepki gösterdi.

Yavaş, Bakanlar Kurulu kararı ile dönemin belediye başkanı Melih Gökçek'in yönetimindeki ABB'ye bağlı bazı şirkerlerin borçlarının silindiği 2013 tarihli haberi paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı etiketliyen Yavaş, paylaşımına, "Tarihten bir yaprak. Hafızaları tazeleyelim. Çok kötü silkelemişsiniz. Güncel rakam 10 milyar" notunu düştü.