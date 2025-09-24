Mansur Yavaş basın toplantısı düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yönelik operasyonlar ve iddialara ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyecek.

Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısı saat 14.00'te başlayacak.

ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgilikamu zararı iddiasıyla başlatılan soruşturmada bu sabah mevcut ve eski belediye yetkilileri dâhil 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiye "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltiliyor.

Mansur Yavaş'ın basın toplantısında kendi yönetimine yöneltilen suçlamalara yanıt vermesi bekleniyor.