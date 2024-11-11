Mansur Yavaş, belediye konserlerinin maliyetlerini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin konser için ödediği ücretler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

10 gündür bütün dosyaları incelediklerini belirten Mansur Yavaş, "Bizim tarzımızda, yönetimimizde hiçbir bürokratımız suç ortağımız değil, çalışanlarımızın hiçbiri suç ortağımız değil. Hata yapan sonucuna katlanacaktır. İnternette yargısız infaz yapılıyor ama ben hiçbir çalışanıma yargısız infaz yapaman. Varsa da kusur, asla ve asla arkasında durmayız" ifadelerini kullandı.

"REKLAM OLACAK HİÇBİR İŞİN İÇİNE GİRMEDİK"

"Hiçbir yerde benim bir fotoğrafımı göremediniz" ifadesini kullanan Yavaş, şunları söyledi: "Reklam olacak hiçbir işin içine girmedik. Uçak biletlerimi, birçok resmi görevime de gitsem kendim karşılarım. Ben böyle yapayım ki benim personelim de Ankara halkından gelen vergilerin kullanıldığını bilsin diye. Hatta zaman zaman niye açılış yapmıyorsunuz, reklam yapmıyorsunuz diye eleştiriler aldım. Türkiye'de ilk defa yapılan işlerin fiyatını duvarlara astık."

"5 bine yakın ihaleyi canlı yayınladık" diyen Yavaş, şöyle devam etti: "Bunları yaparken 210 bin aileye protein desteği yapıyoruz. Türkiye'de benden başka yapan yok. 48 bin 456 emeklimize destek verdik. Hem emeklilerimize hem de desteğe yardım alan 180 bin aileye düzenli olarak doğalgaz desteği veriyoruz."

METRO ELEŞTİRİLERİNE YANIT

"Hiç metro yapmadı" eleştirilerine yanıt veren Yavaş, şunları kaydetti: "Mamak metrosu 22 Kasım'da teklif almaya başlıyor. 22 Kasım'da bir ay değerlendirme süresi var. Değerlendirme bittikten sonra kredi veren kuruluş onay verirse buranın temelini atacağız. Ayrıca Dikmen Metrosu ile ilgili bir çalışmamız var. 4 tane metro ve uzantısının projeleri hemen hemen bitti. Ulaştırma Bakanlığı onay verdikten sonra yapımları için de harekete geçeceğiz."

KONSER AÇIKLAMASI

Belediyenin gerçekleştirdiği konserler ile ilgili iddialara da yanıt veren Yavaş, "Algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok, sanatçıların kaşe bedeli bellidir, bütün belediyeler bilir. Maalesef algı operasyonuna maruz kalmış vaziyetteyiz" diye konuştu.

KONSERLERİN MALİYETİ

Ebru Gündeş konseri ile ilgili iddialara yanıt veren Yavaş, "Sözleşme üzerindeki işlerin tamamı yapılamadı. 2 ana konser için ses, sahne, ışık, LED ekran, ana sahne imalatı ve dekor 31 milyon 681 bin lira. Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil, 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe beledi almıştır" açıklamasını yaptı.

"Cumhuriyet'in 100. yılında Candan Erçetin konserine 80 milyon lira ödendi" iddiasına da cevap veren Yavaş, şunları anlattı: "Candan Erçetin'in aldığı para yine kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candaş Erçetin ve Murda olarak 8 tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve 8'i birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL. Bunu sekize böleceksiniz.

mor ve ötesi'ne 71 milyon TL ödendiği iddiasına da yanıt veren Mansur Yavaş, 17-18-19 Mayıs'taki Gülşen, Murat Boz ve mor ve ötesi konserlerinden bahsetti. Yavaş, şunları söyledi: "17-18-19 Mayıs'ta üç adet konser. Teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine de ödenen para 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira. Üçe böldüğünüzde ne kadar aldıklarını göreceksiniz."

30 Ağustos'taki Tan Taşçı konserinin maliyetini de açıklayan Yavaş, "Tan Taşçı konserine kurulumla birlikte 41 milyon 950 bin lira ödendi. Troller başlamışlar bir sanatçıya 41 milyon lira verildi diye. Sahne kurulumuyla beraber, tek sanatçı olduğu için rakam yüksek ama öbürleri için ağzını açamaz hale gelmişler öyle mi!" diye konuştu.