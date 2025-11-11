Giriş / Abone Ol
"İBB iddianamesi"ne ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, davanın canlı yayımlanması çağrısında bulundu. Aynı zamanda avukat olan Yavaş, "Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum" dedi.

Güncel
  • 11.11.2025 19:03
  • Giriş: 11.11.2025 19:03
  • Güncelleme: 11.11.2025 19:07
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş: Belediyecilik faaliyetinin suç sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "İBB iddianamesi"ne ilişkin açıklama yaptı. Aynı zamanda avukat olan Yavaş, "Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum" dedi. Yavaş, Duruşmanın canlı yayınlanması çağrısında bulundu.

Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum.

Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın.

Hukukun görevi, siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır.
İnanıyoruz ki er ya da geç gerçek ortaya çıkacak, adalet yerini bulacaktır.

Arkadaşlarımızın, adil bir yargılama sürecinin ardından, başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine yürekten inanıyoruz."

