Mansur Yavaş, Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı iddiası

Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun önerilmesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği ve bu nedenle kriz yaşandığı iddia edildi.

Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun önerilmesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği ve bu nedenle kriz yaşandığı iddia edildi.

İddiayı gündeme getiren Saygı Öztürk, Yavaş'ın Etimesgut için istediği ismin gösterilmemesinin kriz yarattığını söyledi ve "Mansur Bey’in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik. Şu anda Ankara’da çok önemli bir sorun çıktığını ifade edebiliriz CHP’de." dedi.

SÖZCÜ TV'de konuşan Öztürk, şöyle konuştu:

"Bunun bir takım sebepleri olması gerekir. Bu sebeplerin başında Mansur Yavaş’ın istediği ismin Etimesgut Belediye Başkanlığı adaylığına gösterilmemesiyle ilgili gelişmeydi. Mansur Bey’in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik. Şu anda Ankara’da çok önemli bir sorun çıktığını ifade edebiliriz CHP’de."

Öztürk'ün iddiasına göre, Yavaş, İyi Parti'den isitfa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesini istedi ancak CHP MYK kararına karşı tavır alarak, adaylıktan çekileceğini söyledi:

"Mansur Bey'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri, İyi Parti’nin Ankara’daki İl Başkanlığı’nın kurucularından, aynı zamanda Genel İdare Kurulu üyesi Mesut Özarslan'dır. Özarslan kısa bir süre önce partisinden istifa etti. İstifasının gerekçesi de Mansur Bey'in Ankara’da desteklenmemesi, partinin ayrı bir aday çıkaracağı. Özarslan belediyeyle, Mansur Bey’le iyi ilişkileri olan biri. Özarslan’ın aday gösterilmemesiyle onun yerine çok ilginç bir isim, sanat dünyamızın değerli isimlerinden Erdal Beşilçipoğlu’nun MYK’da aday gösterilmesi önerildi. Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut’tan aday gösterilme girişimine karşı Mansur Bey'in kesin olarak tavrını ortaya koyup bu durumda aday olmayacağını ifade ettiği öne sürüldü. Bu durumu araştırdığımızda gelişmelerin aynen böyle yaşandığını öğrendik."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA: MANSUR BEY'İN HOŞUNA GİTMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK sonrasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği iddiasına ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Mansur Bey ile fikrimi paylaştığımda hoşuna gitmişti. Hala hoşuna gittiğini ümit ediyorum. İtiraz edeceği bir şey yok. Gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." dedi.