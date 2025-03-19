Mansur Yavaş: Boyun eğmeyeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere çok sayıda CHP'li ismin gözaltına alınmasını 'siyasi bir operasyon' olarak değerlendirdi.

Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına konuk olan Yavaş, yaşanan gözaltılara tepki gösterdi.

"Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar" diyen Yavaş, "Sıra size mi gelecek?" sorusuna da "Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün" yanıtını verdi. Yavaş, "Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz" dedi.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Yavaş'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Diplomanın iptal edilmesinin ertesi günü bu operasyon olunca herkesin aklına siyasi bir operasyon olduğu gelecektir. Daha önce de Ekrem Başkan soruşturma açıldı, ifadeye çağrıldı. Ekrem Bey davet edilebilirdi, bu şekilde gözaltı alınması doğru değil. Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığı'na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş...Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz."