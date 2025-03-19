Mansur Yavaş: Boyun eğmeyeceğiz
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları dahil olmak üzere birçok CHP'li isim sabah saatlerinde çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı. Gözaltılara tepki gösteren ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz" dedi. Yavaş, "Sıra size mi gelecek?" sorusuna ise "Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün" yanıtını verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere çok sayıda CHP'li ismin gözaltına alınmasını 'siyasi bir operasyon' olarak değerlendirdi.
Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına konuk olan Yavaş, yaşanan gözaltılara tepki gösterdi.
"Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar" diyen Yavaş, "Sıra size mi gelecek?" sorusuna da "Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün" yanıtını verdi. Yavaş, "Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz" dedi.
"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"
Yavaş'ın açıklamaları özetle şöyle:
"Diplomanın iptal edilmesinin ertesi günü bu operasyon olunca herkesin aklına siyasi bir operasyon olduğu gelecektir. Daha önce de Ekrem Başkan soruşturma açıldı, ifadeye çağrıldı. Ekrem Bey davet edilebilirdi, bu şekilde gözaltı alınması doğru değil. Normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığı'na çok sayıda dilekçe verilmiş. Bana yönelik de gayretleri olmuş...Hukuksuzca yapılan her şeye direneceğiz. Boyun eğmeyeceğiz."
İBB BAŞKANI VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARI GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' denirken, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.
Suçlamalar ise şu şekilde ifade edildi:
"Bu kapsamda suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU ile örgüt yöneticileri konumunda bulunan şüpheliler Murat OĞUN, Tuncay YILMAZ, Fatih KELEŞ, Ertan YILDIZ ve bu şahıslarla bağlantılı (95) şüpheli olmak üzere toplamda (100) şüpheli hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, İrtikap, Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, İhaleye Fesat Karıştırmak Suçlarından 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."