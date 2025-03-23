Mansur Yavaş: "Bugün 20 milyon civarında insan oy kullandı, erken seçimin zamanı gelmiştir"

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçiminde oy kullanma işlemi sona erdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde tek aday Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç nedeniyle CHP, ayrıca üye olmayanların da oy vereceği Dayanışma Sandıkları kurulmasına karar vermişti.

Bir milyondan fazla CHP üyesinin yanı sıra milyonlarca yurttaş da yurt genelinde İmamoğlu için oy kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada, "Üye sandıklarının 10 katı, halkın dayanışma sandıklarına halkın ilgisi var" demişti.

"20 MİLYON KİŞİ OY KULLANDI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da önseçime ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor. Erken bir seçimle de inşallah Türkiye'ye örnek olacak. Çünkü rakibinin ayağına çelme takmak demokrasiye uygun şeyler değil.

Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Çünkü bu gençlerin hiçbirisi doğduğundan beri başka bir iktidar görmediler."