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Mansur Yavaş, cenaze nedeniyle Esenyurt'taki buluşmaya katılmayacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'da ikindi vakti katılacağı bir cenaze nedeniyle Esenyurt'taki buluşmaya katılamayacağı öğrenildi.

Güncel
  • 31.10.2024 12:48
  • Giriş: 31.10.2024 12:48
  • Güncelleme: 31.10.2024 12:57
Mansur Yavaş, cenaze nedeniyle Esenyurt'taki buluşmaya katılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, bir cenaze programı dolayısıyla CHP'nin öğleden sonra Esenyurt Belediyesi önünde düzenleyeceği buluşmaya katılamayacağı öğrenildi.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ve yerine kayyum atanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, bütün İstanbulluları saat 16.00'da belediye binası önüne çağırmıştı.

CHP MYK saat 13.30'da Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanacak. Bu kapsamda CHP'li 411 belediye başkanı İstanbul'a çağırıldı.

Mansur Yavaş'ın Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılacağı için İstanbul'a gidemeyeceği öğrenildi.

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