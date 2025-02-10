Mansur Yavaş, CHP'nin adayını belirleyeceği ön seçime katılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime katılmama kararı aldı

Dün akşam CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Ankara'da bir araya gelmişti.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu zirvede ön seçim kararını yineledi. Seçimin yapılacağını vurguladı.

Edinilen bilgilere göre, ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Yavaş, o toplantında kararını bizzat birinci ağızdan Özel ve İmamoğlu’na iletti.

“Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını” bildirdi.

"TEK BAŞINA KRİTER OLMAMALI"

Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurguladı.

Yavaş, “Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum. Ancak bunun şimdiden partililer arasında büyük bir ayrışmaya yol açacağını düşünüyorum bunun belirtileri de kendini göstermeye başladı” şeklinde konuştu.

Yavaş görüşmede, yazar Ali Taş’ın 9 şubat’ta yayımlana "centilmenlik anlaşması ve kaygı eşiği” yazısını okudu



Adayın belirlenme sürecinin erken olduğunun bir kez daha altını çizen Yavaş, gündemin ön seçim tartışmalarıyla meşgul edilmemesi gerektiğinin altını çizdi ve "Bizim gündemimiz açlık ve yoksulluk olmalı, insanlar perişan iktidarı biz anca bu gündemle devirebiliriz. Bu konuda çalışma yapıp halka bozulan ekonomiyi düzeltebileceğimiz konusunda güven vermeli ve önceliğimiz bu olmalı” ifadelerini kullandı.

Yavaş, görüşmede seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiğini de söyledi.