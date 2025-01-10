Mansur Yavaş duyurdu: ABB'den emeklilere ve asgari ücretlilere yeni destek paketi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından “Aksiyona Geç” sloganıyla düzenlenen ‘AKS 101 Çalıştayı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yavaş, "Emekli zammı belli oldu. Asgari ücretlinin de zammı belli olmuştu. Bir destek paketi açıklayacağız demiştiniz ama en düşük emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik bir desteğiniz olacak mı, devam edecek mi ya da oran ne kadar olacak?" ve "Asgari ücrete de destek olacak mısınız?" sorularına şu yanıtı verdi:

"Yakında destek paketini açıklayacağız. Bu vesileyle şunu duyurmak isterim; aşağı yukarı 60 bin civarında emekliye düzenli desteğimiz var. Bu arada toplamda 200 bin civarında sosyal destek alan ailemiz var. Bu ay bizden diğer kestikleri metro parası dahil 2 milyar 100 milyon lira civarında para kesildi. Kendilerine daha önce 500'ün üzerinde gayrimenkul teklif etmemize rağmen oralardan bir sonuç alamadık ama mesela Sincan'dan yine bir camiyi satın almışlar alacaklarına karşılık. Ama biz alışkınız bunlar bizi durduramaz.

Bugün emeklilerimize mesaj çektik, sosyal destek alan herkese mesaj çektik; kusura bakmayın bu kesintiden dolayı ufak bir gecikme oldu diye. Ama inşallah pazartesi günü toptan hepsinin daha önce devam eden destekleri yatacak. Ayın 13'ünde Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor. Orada krediye başvuruyoruz. Bu kesintilerden vatandaşların etkilenmemesi, hizmetlerimizin etkilenmemesi gibi. İnşallah o kredimiz Belediye Meclisi'nden kabul edilip kredi bulunduktan sonra hem emeklilere ilave destek hem de asgari ücretlilere yapabileceğimiz desteği sizlerle birlikte basın toplantısıyla duyuracağız.

Biz de kamu yöneticisiyiz. 14 bin küsür liraya 15 lira bile değil, bir emekli insanca yaşayamaz başka bir geliri yoksa. Dolayısıyla onların açlıktan ölmesine, soğuktan donmasına izin vermeyeceğiz. Yine aynı duruma düşen ondan biraz daha fazla para alan ama tek asgari ücretli evinde üç çocuk olan aileleri de mağdur etmeyeceğiz. Kaynaklarımızı biz bu yönde kullanacağız. Yapılabilecek bazı çalışmaların alt yapı çalışmalarının bir müddet geri kalmasında hiçbir mahsur yok bana göre. Önemli olan kentte yaşayan herkesin huzur içerisinde insanca yaşamasıdır. Bunun için bütün desteklerimizi vermeye ve arttırarak da vermeye devam edeceğiz."