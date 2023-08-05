Mansur Yavaş duyurdu: Şartları uyan tüm emekliler başvurabilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şartları uyan tüm Ankaralı emekli vatandaşların sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvurabileceklerini duyurdu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, şartları uyan tüm emekli vatandaşların sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvurabileceklerini açıkladı.

İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer.



Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler.



Başvuru; https://t.co/6kw3xyYJQ4 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 4, 2023

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, "İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler.

Başvuru; https://sosyalhizmetler.ankara..." ifadelerini kullandı.