Mansur Yavaş: “Ekrem Başkan’ı derhal serbest bırakın"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi (AKK) binasında ABB, AKK ve Yerel Reform Girişimi Derneği işbirliğiyle düzenlenen 5. Yerel Reform Buluşmaları toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Belediyelerin merkezi idareyle sağlıklı bir iletişim kuramadığını belirten Yavaş, birçok bakanlığın yerel yönetimleri yok saydığını ifade etti. Geçtiğimiz hafta Ankara’ya özel görev için çağrılan emniyet güçlerinin gündem olmasını hatırlatan Yavaş, kamuoyunun hemen “CHP’ye kayyum atanacak mı?” ya da “Büyükşehir belediyelerine operasyon mu yapılacak?” sorularını sormaya başladığını söyledi.

Yavaş, “Bu ülkede insanlar artık en son düşünmesi gereken şeyleri ilk sıraya koyar oldu. Hukuk dışı uygulamalar her yeri sardı” dedi.

“TUTUKLULARA BAKINCA ÇİFTE STANDART AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR”

Yargıya yönelik eleştirilerini de dile getiren Yavaş, hukuk ilkelerinin giderek aşındığını söyledi. Siyasetçi, gazeteci ve öğrencilerin kolaylıkla tutuklandığını vurgulayan Yavaş, “Yargılama başlamadan tutuklarsanız, yargının bir anlamı kalmaz” dedi.

Gazeteci Barış Pehlivan’ın köşe yazısına atıf yapan Yavaş, Ümit Özdağ’ın tutukluluğu ve Ekrem İmamoğlu’nun ceza sürecine değindi. Aynı suçlamaların geçmişte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da gündeme geldiğini hatırlatan Yavaş, “O zamanın hukuk düzeniyle bugünün arasındaki fark ortada. Sayın Cumhurbaşkanı bir gün bile cezaevine girmedi” dedi. Ayrıca, bazı gazetecilerin tutuklama kararlarını önceden bilmesine dikkat çekerek, “Bu ülkede hukuksuzluğun bedeli 50 milyar dolar. Bu parayla emekliye, asgari ücretliye destek olabilirdiniz” tepkisini gösterdi.

“EKREM BAŞKAN’I DERHAL SERBEST BIRAKIN"

CHP’li belediyelere duyulan memnuniyetin yüzde 58 seviyesinde olduğunu belirten Yavaş, bu durumun iktidarı rahatsız ettiğini söyledi. “İktidar, elde ettiği verilerle belediyeleri itibarsızlaştırma çabasına girişti” diyen Yavaş, üst düzey bürokratlara ait lüks yaşam tarzlarına ve şüpheli servetlere de dikkat çekti. “Bir daire başkanınızın evinden çıkan altın ve paraya, İstanbul’daki lüks projelere sıraya giren bürokratlarınıza hiç mi bakmazsınız?” diye soran Yavaş, konuşmasını “Ekrem Başkan’ı derhal serbest bırakın" çağrısıyla tamamladı.