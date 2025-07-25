Mansur Yavaş: Elimizden geleni yaptık ama mahkemeyi kaybettik

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya'daki Dodurga Mahallesi'yle ilgili açtıkları davayı kaybettiklerini duyurdu.

Yavaş, X hesabından Dodurga'nın videosunu paylaşarak ranta dayalı imar planlarıyla mahallenin nasıl kaybedildiğini anlattı. Vadilerin üzerinin betonla kapatıldığına dikkati çeken Yavaş, "Bu bir şehir planı değil. Bu bir gelecek tasavvuru hiç değil. Bu, çocuklarımıza bırakılacak bir yaşam değil, birer enkaz projeleridir" dedi.

AKP döneminde yapılan bu rant projesini durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Yavaş, "Biz bu düzeni durdurmak için elimizden geleni yaptık. İtiraz ettik, dava açtık, 'Bu şehir hepimizin' dedik. Ama mahkemeyi kaybettik" ifadelerini kullandı.

"HER BOŞ ARAZİYE BİRER BETON KULESİ DİKİLECEK"

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Burası Dodurga. Bir zamanlar nefes alınacak alanlar, çocukların oynayacağı boşluklar, doğanın sesini duyabileceğimiz vadilerdi burası… Ama önceki yönetim döneminde, ranta dayalı imar planlarıyla bu güzelliklerin üzeri betonla kapatıldı. İşte şimdi gördüğünüz gibi; her boş araziye birer beton kulesi dikilecek. Biz bu düzeni durdurmak için elimizden geleni yaptık. İtiraz ettik, dava açtık, “Bu şehir hepimizin” dedik. Ama mahkemeyi kaybettik. Bu bir şehir planı değil. Bu bir gelecek tasavvuru hiç değil. Bu, çocuklarımıza bırakılacak bir yaşam değil, birer enkaz projeleridir. Ranta dayalı imar planlarının burasıyla sınırlı olduğunu düşünmeyin: Yarın size bir başka katliamı, Alaacatlı Mahallesi’ni göstereceğim. Çünkü bu planlamaya ne yol yeter ne de altyapı…"