Mansur Yavaş elindeki anket sonuçlarını paylaştı: 4 ilçede durum kritik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, elindeki son anket sonuçlarını paylaştı. Ellerinde büyükşehir için yüzde 60'lara varan anketler olduğunu belirten Yavaş, "İlçe belediyelerinden daha fazla belediye kazanmazsak bu oy oranlarına rağmen biz azınlıkta kalıyoruz. 3 veya 4 ilçede durum kritik" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ellerindeki anketler egöre büyükşehirde oy oranının yüzde 60'ları gördüğünü bildirdi. Kentteki 3-4 ilçede kritik bir durum olduğunu kaydeden Yavaş, "Bu ilçeler bazı anketlerde bir puan önde, bazılarında bir puan geride. 3 veya 4 ilçede kritik durum var. Bu ilçeler bizim anketimizde önde çıkıyor. Dördünü aldığımız takdirde Meclis'te artık çoğunluğumuz olacak" ifadelerini kullandı.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah’ın konuğu olan Yavaş, partisinin kentteki oy oranına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Meclis çoğunluğunu elde etmemiz ilçelere bağlı" diyen Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"5 yıl boyunca sadece işimizi yaptık. Reklam yapmadık. Benim hakkımda ‘Hiç konuşmuyor’ diyorlar. Neyi konuşayım? Belediyeyi bırakıp da Türkiye’nin siyasi gündemini mi konuşayım. Benim önceliğim Ankara. Seçmen diyor ki ‘Ben sana bir görev verdim, işini yap. Başka şeylerle uğraşma’ diyor. Bu felsefe bana da uyuyor. Ben Beypazarı’nda da belediye başkanlığı yaptığımda siyasi demeç vermedim. Sadece belediyeyi ilgilendiren durumlarda televizyona çıktım.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da güncel konularda mutlaka görüşü vardır ama belediye başkanının görüşünü açıklaması toplumda kutuplaşmaya neden oluyor. Buna da benim hakkım yok.

"BELEDİYE BAŞKANI FAZLA KONUŞURSA KAMPLAŞMA OLUYOR"

Sonuçta belediye başkanısınız, herkesin görüşüne saygı duymak zorundasınız. Fazla konuşursanız sizin gibi düşünmeyenler arasında kamplaşma oluyor, belediyeye bakışları farklı oluyor. Bu şekilde ben nereye gidersem gideyim şunu net bir şekilde söylüyorum, ‘şurada ne kadar oy çıkmış, şurada çıkmamış’ gibi şeylere girmedim.

Ben belediyeciliği şöyle anlıyorum. Asfalt, kaldırım falan değil. Beypazarı’nda 1999’da seçilmeden önce bir kavşak vardı, sürekli kaza oluyordu. Eski belediye başkanımız da oraya bir yazı asmış, ‘Bu yol karayollarına ait, onun için ben yapamıyorum bir sorumluluğum yok’ gibi. Ben de karayollarına gideceğim, yaptıramazsam da kendim yapacağım demiştim. Gelir gelmez 6 ayda orayı yaptırdık. Kaç yıl geçti 1999’dan sonra hemen hemen 1-2 kişi ışığa riayet etmediği için kazada vefat etti.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK PROBLEMLERE ANINDA ÇÖZÜM BULMAKTIR"

Bunların hepsi unutulur, 100 yıldır var gibi gelir. Unutulmayan şey, sosyal belediyecilik, insanların sağlığıyla ilgilenmek, emeklilerin daha konforlu günler geçirmesini sağlamak. Asıl belediyecilik budur. Sosyal belediyecilik problemlere anında çözüm bulmaktır. Belediye başkanlığım sırasında bir yurt problemi oldu. Bütün Türkiye’de protestolar oldu, Ankara’da olmadı. Aslında hükümetin bana teşekkür etmesi lazım."

Yavaş, "Anketlerde yüzde 60’lara çıktığınız doğru mu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Son iki anket geldi. O civarda anketlerimiz ancak şöyle bir durum var. Yaptığımız simülasyona göre ilçe belediyelerinden daha fazla belediye kazanmazsak bu oy oranına rağmen biz azınlıkta kalıyoruz. 2014’te ben şehir merkezinde 80 bin oy öndeydim ama önde olmama rağmen 28 meclis üyesi çıkarttık. 2019’da seçimi kazandık. 148 meclis üyesinde sayımız 40 kişiydi toplam. Dolayısıyla bu temsilde bir adaletsizlik var. Meclis çoğunluğunu elde etmemiz ilçelere bağlı. Adaylarımız iyi. Şu anda gelen anketlere göre bir iki ilçedeki sonucu lehimize çevirebilirsek, bir ankette 1 puan aşağıda, bir ankette 1 puan üzerinde çıkıyor."