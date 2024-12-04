Mansur Yavaş: "Emeklilerimiz hak ettiği onurlu bir yaşama kavuşuncaya kadar desteklerimiz sürecek"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden belediyenin emeklilere yaptığı yardıma ilişkin açıklamada bulundu. Yavaş’ın açıklaması şu şekilde:

“2024, ‘Emekliler Yılı’ ilan edildi ancak maalesef emeklilerimiz için yoksulluk ve çaresizliğe çözüm olmadı. Yıllarca çalışıp birikim yapmayı hayal eden emeklilerimiz, ekonomi politikaları nedeniyle bugün en temel hak olan gıda ve barınma ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdalar. Ancak biz 17 aydır bu duruma seyirci kalmak yerine emeklilerimiz için kaynaklarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Emeklilerimiz hak ettiği onurlu bir yaşama kavuşuncaya kadar da desteklerimiz sürecek.

Belediyemiz, asgari düzeyde emekli maaşı alan ve ekonomik zorluk yaşayan 54.309 emekli vatandaşımıza, Başkent Kart aracılığıyla hane başı 1.500 TL olmak üzere toplamda 81.463.500,00 TL Ödeme gerçekleştirmiştir.Bu yıl, destek alan emeklilerimize 12. kez, toplamda ise 17. kez ödeme yapılmıştır.”