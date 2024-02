Mansur Yavaş: "Emeklilerimizin insanca yaşamasını istiyorum"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği'nde; "31 bin emekliye 6 aydır destek oluyoruz, 1000'er lira. Ayrıca et yardımı adı altında protein yardımı yapıyoruz 400 lira. Bir de kış nedeniyle doğal gaz desteğinde bulunuyoruz ki zor şartlar altında yaşayan, bütün gücünü bu ülkenin üretimi için harcamış emeklilerimizin insanca yaşamalarını istiyoruz. Bu sefer çeşitli adaylar da 'Biz de destek olacağız' demeye başladılar. Bunu söyleyen arkadaşlar, hükümete mensup adaylar. Her şeyden evvel madem emekliler bu kadar mağdur, siz de farkındasınız, burada sorumluluk hükümete düşer. Mutlaka hükümete başvurmalılar ve o desteğin bir an evvel sağlanıp emeklilerimizin insanca yaşamasının sağlanması lazım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Yavaş, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyarette konuşan Genel Başkanı Ergün, şunları söyledi: "YILLARDIR EMEKLİDEN MUAYENE PARASI VE İLAÇ KATKI PAYI KESİLİYOR, BUNLARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ" "Banka kuyruklarını kaldırtan biziz, emekliyi fatura-fiş dilenciliğinden kurtarmışızdır. Eskiden dükkan dükkan dolaşıp fatura-fiş dileniyordu. 5 defa seyyanen zam aldık. 22 yıl süren mücadele sonunda 2000 evveli sigorta emeklilerinin intibak yasasını çıkardık. TOKİ vasıtasıyla 100 binlerce emekliyi konut sahibi yaptık. Kamuda çalışan işçi-memur promosyon alıyordu, onu da çıkarttık. İlk Genel Başkanımız Sadi Heper abimiz ve ondan sonrakiler emekli ikramiyeleri için mücadele etmişlerdir. Sonunda emekli ikramiyesinin çıkmasında bu kuruluşun etkisi vardır. Emeklinin şu anda en çok sıkıntı çektiği şeylerden birisi yaşla gelen rahatsızlıklar. Emeklinin bir ayağı hastanede, bir ayağı eczanede. Yıllardır emekliden muayene parası ve ilaç katkı payı kesiliyor. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Verilen ikramiyeyle bir kurban alınıyordu, şimdi çok geride. Bunun yeniden revize edilmesi lazım. TÜİK hiçbir gün doğru tespiti yapmamıştır. Bu yıl bizim mücadelemizle eşitledik ve işçi ile Bağ-Kur emeklisine yüzde 37, memur ve memur emeklisine yüzde 49,25. Bizim haklı talebimiz neticesinde bizi eşitlediler." "31 BİN EMEKLİYE 6 AYDIR DESTEK OLUYORUZ, 1000'ER LİRA" Ergün'ün ardından ABB'nin ihtiyaç sahibi yurttaşlara sağladığı destekleri anlatan Yavaş, yardımların devam edeceğini belirtti. Yavaş, şunları söyledi: "Belediye olarak tabii ki toplumda her kesime ulaşmamız lazım. Sosyal destekte bulunduğumuz 200 bine yakın aile var ancak son zamlardan sonra emeklilerin önce 7 bin 500 lira alması, sonra bunun 10 bin liraya çıkarılması bizim sosyal destek verdiğimiz ailelerin kriterlerine uymaya başladı. Gönlümüz en azından asgari ücrette eşitlenmesini isterdi ama asgari ücret altında ücret almaya başlayınca tabii ki biz buna kayıtsız kalamazdık ve bir çağrı yaptık emeklilerimize. Durumu uyanlar belediyeye başvursun, destek olacağız diye. 31 bin emekliye 6 aydır destek oluyoruz, 1000'er lira. Ayrıca et yardımı adı altında protein yardımı yapıyoruz 400 lira. Bir de kış nedeniyle doğal gaz desteğinde bulunuyoruz ki zor şartlar altında yaşayan, bütün gücünü bu ülkenin üretimi için harcamış emeklilerimizin insanca yaşamalarını istiyoruz. Küçük de olsa bir nebze destekte bulunuyoruz. 6 ay oldu ama bu sefer çeşitli adaylar da 'Biz de destek olacağız' demeye başladılar. Bunu söyleyen arkadaşlar, hükümete mensup adaylar. Her şeyden evvel madem emekliler bu kadar mağdur, siz de farkındasınız, burada sorumluluk hükümete düşer. Mutlaka hükümete bir şekilde başvurmalılar ve o desteğin bir an evvel sağlanıp insanca emeklilerimizin yaşamasının sağlanması lazım. "ACİLİYETLERDEN EN ÖNEMLİSİ DE KENTTE YAŞAYAN İNSANLARIN AÇ KALMAMASI, ÇOCUKLARIN YATAĞINA AÇ GİRMEMESİ" Hala görevde olan adaylarımız var, belediye başkanlığı yaptığı ilçede. Biz orada da 5 bine yakın emekliye ayrıca destekte bulunuyoruz. 50 bine yakın da sosyal destekte bulunduğumuz orada yaşayan vatandaşımız var. Hiçbirisini ayırmadan düzenli şekilde destekte bulunuyoruz. Bir tarafta bu kadar ihtiyaç sahibi varken bir kavşağın eksik olması, bir yatırımın eksik olması hiç önemli değil. Zaten yok şu anda. Olmayan bir şeyin çok fazla problemi olmaz. Elbette onları da yapacağız ama bizim belediyecilik anlayışımızda aciliyet sırası vardı. Aciliyetlerden en önemlisi de kentte yaşayan insanların aç kalmaması, çocukların yatağına aç girmemesi, eğitiminden mahrum olmaması ve tüm dezavantajlı gruplara desteğimiz devam ediyor. Bu konuda Avrupa standardını yakalamış bulunuyoruz. Desteklerimiz bütçemizin yüzde 12'sine ulaştı. Avrupa'da da bu orandadır. Kentimizde yaşayan ve ihtiyacı olan herkese desteklerimiz devam edecek."