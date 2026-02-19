Mansur Yavaş: Erken seçim ihtiyacı olduğu açık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Yavaş ve Dervişoğlu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 'Ankara'ya operasyon yapılacağı' iddialarına ilişkin soruya, "Ankara'da operasyon yapılacaksa, kime yapılacağı bellidir. Hakkımda yürüyen sadece 2 tane soruşturma vardır. Onlar hakkında da itiraz ettim. Beni ilgilendiren, soruşturulan hiçbir kararımız yok. Operasyon yapılacaksa önce Ankara halkının malını söğüşleyen insanlardan başlanılması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa adaletten bahsetmek mümkün değil!" cevabını verdi.

"ERKEN SEÇİM İHTİYACI AÇIK"

Mansur Yavaş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruyu, “Erken seçim ihtiyacı olduğu açık. Anketlerde de gözüküyor. Vatandaşın beklentisine cevap verilmeli” diyerek yanıtladı.

Aynı konuyla ilgili Dervişoğlu ise "Aritmetik olarak iktidar istemediği müddetçe erken seçim mümkün değil. Ancak vatandaş isterse iktidar kaçamaz. Vatandaş da üzerine düşeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.