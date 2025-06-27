Mansur Yavaş: "Fatih Altaylı'nın açıklamaları doğru değil, herkes konuşuyor"

Ankara Kent Konseyi ve Başkent Üniversitesinin işbirliği ile Gençlik Parkı İletişim Kampanyası Bitirme Projesi Sergisi açıldı. Kent Konseyi'nde gerçekleşen açılışa ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Senem Gençtürk Hızal, Başkent Üniversite Rektörü Hakan Özkardeş, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden de katıldı.

Yavaş, açılıştan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın açıklamalarının doğru olup olmadığının sorulması üzerine "Değil. Nerden doğru? Bugünkü açıklamam gayet net değil mi? Herkes konuşuyor. Konuşmak serbest bu ülkede" yanıtını verdi.

HIZAL: "BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ"

Ankara Kent Konseyi ve Başkent Üniversitesinin işbirliği ile Gençlik Parkı İletişim Kampanyası Bitirme Projesi Sergisinin açılış konuşmasını yapan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Senem Gençtürk Hızal şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin hazırladığı Gençlik Parkı İletişim Kampanyası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş Türkiye'yi emanet ettiği fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür gençliği, genç iletişimcileri, bilimsel donanımı yüksek, etik değerlere bağlı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirmeye kararlılıkla devam etmekte olduğumuzun göstergelerinden biri. Atatürk'ün çağdaş başkent ideali ve iddiasının en önemli yansımalarından biri olan olan ve Başkentin kentsel belleğinde önemli bir yer tutan Gençlik Parkı'nı öğrenciler çalışmalarında tarihsel, kültürel ve mekânsal boyutlarıyla yeniden ele aldı. Cumhuriyet değerlerini yaşatmak ve toplumsal belleği güçlendirmek amacıyla bu projeyi geliştirdiler.

Gençlik Parkı bu çalışmalarla bir hafızanın, bir hatıranın Başketlilerle Başkentli öğrenciler tarafından iletişim disiplini perspektifiyle yeniden anlamlandırılması ve hakkettiği gündeme gelmesini hedefliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin vizyoner yaklaşımı ve Ankara Kent Konseyi'nin katılımcı kültürü ve kapsayıcı yapısı, bugün burada tam da Gençlik Parkı'nın içinde gençlerin sesine kulak verdi. Serginin ilham kaynaklarından biri Ankara Kent Konseyi Sokaktaki Ankara Çalışma Grubu'nun kente dair çalışmaları oldu. Bu çalışmalar sırasında bir yarışmayla belirlenen Ankara Fontunu öğrencilerimiz de gerçekleştirdikleri iletişim kampanyasında kullandı. Öğrencilerimizin teorik ve pratik bilgi birikimlerini kamusal fayda yaratacak projelere dönüştürebildikleri bir ortam sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz."

Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, "270 bin metre kare bir park. 100 yıldır Cumhuriyetin kalbi burada atıyor. Hocamın ışığında gelecek yüzyıllara gençler taşıyacak bu parkı" diye konuştu.

"Bizim için çok gururlu bir gün" diyen Özkardeş de "Bu tür aktivitelerle Gençlik Parkı'nı ruhunu yeniden yeşertmeye çalışmak hakikaten çok değerli" dedi.

YAVAŞ: BURADA ETKİNLİKLERİ ARTTIRMAYA BAŞLADIK

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise şunları söyledi:

"Ankara Türkiye'nin harbi ve başkenti. Başkent her planda ön planda tutmaya çalışıyoruz. Onun için mümkün olduğu kadar çalışmalarımızın birçoğunda özellikle başkent kelimesini hep ön planda kuruyoruz. Bu arada da yaptığımız çalışmaların birçoğunda Cumhuriyet döneminden özellikle bize miras kalan eserlerin ayakta kalması için çalışıyoruz. Çünkü kentler aynı insan gibi hafızasını unutursa geçmişini unutursa hafızasını kaybetmiş bir insandan hiçbir farkı olmaz. Bu nedenle Ulus Tarihi Kent Merkezi'nin Cebeci dört yola kadar aşağı yukarı 2 milyar üzerinde bir para harcayarak Cumhuriyet'in kurulduğu bu mekanların hepsinin ayakta kalması ve Ankara'da yaşayan herkesin farkındalık içerisinde bu mekanları sahiplenmesini istiyoruz. Burada etkinlikleri arttırmaya başladık. Eskiden buradan unutulmuş bir haldeydi.

Yine bir diğeri de Atatürk Orman Çiftliği. Bu iki mirasa da çok kuvvetli bir şekilde sahip çıkmak gerektiğine inanıyoruz ve sahip oluyoruz. Bugün burada Gençlik Parkı'mızın inşallah yine eskisi gibi parlak bir şekilde bütün Ankaralıların eksiksiz geldiği her kesimden insanın buradan nefes almaya geldiği bir mekan olarak gelecek kuşaklara aktarılması için çalışan, bunun için proje geliştiren Başkent Üniversitesi'e ve İletişim Fakültesi'ne öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bu eserlerden yararlanacağız. Bizden sonraki kuşaklar da bunu yine kullanmaya devam edecek."

HABERAL: "ÜLKEMİZE ESERLER KAZANDIRMAYA TALİBİZ"

Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal da "Biz bu ülkemiz için varız. Bunu hepimiz çok iyi bilmek durumundayız. Bu ülkemizin herkeze hizmete talibiz. Başkent Üniversitesi olarak biz ülkemize hizmete tabiyiz. Ülkemize eserler kazandırmaya talibiz" dedi.

Ardından kurdele kesimi yapıldı ve katılımcılar öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çekildi.