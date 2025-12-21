Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Ankara Büyükşehir'den açıklama

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında konser soruşturmasının ardından bir soruşturma izni daha verdi.

"Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'nde bazı alanlarla ilgili imar planlarına yönelik idari yargının verdiği iptal kararlarının uygulanmadığı" iddiası üzerine Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni istendi.

İçişleri Bakanlığı'nın da Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturma izni verilmesine karar verdiği öğrenildi.

Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli soruşturma izni verilmesine ilişkin kararında, "belediyenin, yargı kararlarına uygun şekilde işlem tesis etmediği" iddia edildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında; İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 39 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi hakkında soruşturma izni verildiğine ilişkin haberler servis edilmiştir.

İşin aslı şudur:

Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır. Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur.

Öte yandan, soruşturma izni sürecinde görev alan bilirkişiyle ilgili ciddi ve kamuoyuna da yansıyan iddialar bulunmaktadır.

Bu bilirkişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Melih Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmiş ve bu nedenle Mansur Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olan aynı bilirkişidir. Söz konusu bilirkişinin bu dosyada da yer aldığı anlaşılmıştır. Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır. Detaylı açıklama, itiraz süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Veto edilen söz konusu imar artışının muhtemel sonucunun görüntüleri de aşağıdadır."