Mansur Yavaş hakkındaki iddialara cevap verdi: "Fitne, iftira ve algı operasyonu"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş kendisi hakkındaki “istifa” iddialarına ilişkin olarak sosyal meday hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:

“Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş’ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz.”