Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mansur Yavaş hakkındaki iddialara cevap verdi: "Fitne, iftira ve algı operasyonu"

ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin, "Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş’ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu." açıklamasında bulundu.

Güncel
  • 12.09.2025 22:07
  • Giriş: 12.09.2025 22:07
  • Güncelleme: 12.09.2025 22:09
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş hakkındaki iddialara cevap verdi: "Fitne, iftira ve algı operasyonu"
ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş kendisi hakkındaki “istifa” iddialarına ilişkin olarak sosyal meday hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Yavaş açıklamasında şunları kaydetti:

“Uydurduğunuz kulislerden, 'Mansur Yavaş’ın yakın çevresi' yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz.”

BirGün'e Abone Ol