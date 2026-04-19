Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma iznine CHP'den ilk tepki

İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiği öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberinde, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İstasyon Caddesi projesinde, yüksek maliyetli çelik kirişlerin düşük maliyetli betonla değiştirilerek yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandığı" iddiasıyla soruşturma izni verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma daha izni verdiler. Soruşturma sürecinin, muhatabına resmi bildirim yapılmadan önce yandaş medya organlarına servis edilmesi bile kötü niyeti ortaya koymaktadır" dedi.

Bulut, şunları söyledi: "Şeffaf yönetim anlayışı, hesap verebilirliği ve marka belediyeciliğiyle Ankaralıların tek kuruşunu israf etmeyen, kaynakları halkın yararına kullanan, adil ve dürüst yönetimiyle örnek olan Mansur Yavaş’a yönelik bu iftiraların halkın nezdinde zerre karşılığı yoktur. Ankaralılar her şeyin farkındadır. Çamur atanlar, her fırsatta iftiralara sarılanlar kamuoyunun vicdanında mahkum olacaktır."