Mansur Yavaş: Her gün bir öncekinden daha kalabalık olacağız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Saraçhane meydanında konuşuyor.

Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık, asla bırakmayacağız. Bu ülkenin geleceğine, iradelerine sahip çıkan vatandaşlarımıza saygıyla selamlıyorum.

Hak yerini bulacak, hukuk ve demokrasi kazanacak. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Buraya tüm Türkiye olarak toplandık.

Seçme ve seçilme hakkı için buradayız. Anayasamıza sahip çıkmak için buradayız. Milli iradenin üzerinde hiçbir şeyin olamacağını söylemek için buradayız.

Bu gençler bugün haksızlığa karşı çıkmak için buradalar. Her gün sesimiz daha gür çıkacak. Her gün daha kalabalık olacağız."

Mansur Yavaş, konuşmasını Nâzım Hikmet'in "Davet" şiiriyle tamamladı.

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