"Mansur Yavaş her koşulda adayım dedi" iddiası: Ankara Büyükşehir'den Yeni Şafak'a yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin Mansur Yavaş ile ilgili haberini yalanladı.

Yeni Şafak, Mansur Yavaş'ın CHP yönetimine "Her koşulda adayım" mesajını ilettiğini iddia etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden söz konusu iddiaya ilişkin açıklama geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bugün Yeni Şafak gazetesinde yer alan 'Yavaş, her koşulda adayım' dedi iddialarına ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile gerçekleştirilen görüşmede de, belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda da adaylık konusu hiç gündeme gelmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir'in açıklamasında, "Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir" ifadeleri kullanıldı.