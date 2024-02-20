Mansur Yavaş'ı eleştiren Turgut Altınok'a yurttaşın verdiği cevap gündem oldu

AKP ve MHP'nin ABB adayı Turgut Altınok'un, mevcut ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı 'belediyeyi batırmakla' eleştirmesine tepki gösteren bir yurttaş, "Söylediklerinize inanıyorsanız söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

AKP ve MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, dün Ankara'da yaptığı açıklama sırasında bir yurttaşın tepkisiyle karşılaştı.

NOW TV'nin çektiği görüntülere göre seçim gezileri kapsamında Çankaya'da bulunan Turgut Altınok, mevcut ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı isim vermeden eleştirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni batırmıştır, ifas ettirmiştir" dedi.

Altınok'a tepki gösteren yurttaş ise "Söylediklerinize inanıyorsanız söyleyecek bir şeyim yok. Televizyona çıkın bu halk da görsün neyin doğru neyin yanlış olduğunu" dedi.

Turgut Altınok ise televizyon yayını için "Ben hazırım, memnuniyetle" yanıtını verdi.

Altınok kısa süre önce de Ankara'da yaşayan bir yurttaşın ' Emeklilere zam yapılması için illa seçim mi olması gerekiyor?' sorusuna "Provokasyonu bırakalım" diye yanıt vermişti.