Mansur Yavaş: İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyorum

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ikinci döneminin sonunda belediye başkanlığını bırakacağını söyledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, dün (24 Mart Pazartesi) Polatlı'da iftar programına katıldı.

Yavaş, Saraçhane'de yaptığı konuşmaya ilişkin olarak, "Herkes başka bir yere çekeceğim diye uğraşıyor. Çekebilirsiniz. Siyaset anlayışınız öyle olabilir. Ama kalkıp da böyle mübarek günlerde kul hakkını bile unutacak kadar bu siyasete daldıysanız Allah sizi ıslah etsin. Altı yıldır hep beraber çalışıyoruz. Bir Allah'ın kulu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın altı milyon insanın içerisinde herhangi birisi, herhangi bir sebeple ayırt ettiğini görüp şahitlik eden varsa vallahi istifaya hazırım" dedi.

Yavaş, ayrıca ikinci döneminin sonunda görevi bırakacağını da söyledi.

"BÖYLE SÖZ VERMİŞTİK"

Yavaş, şunları söyledi:

"İlçe belediyelerimizden özellikle bizim elimizi tutan belediye başkanı diye vatandaştan oy isterken yeni bir çok belediyemiz oldu. Onların bir dediğini iki etmeden emsallerimiz ölçüsünde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. İnşallah güzel de bir isim bırakarak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Böyle söz vermiştik. Maalesef siyasette her şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben siyasette yalan söylememeyi kendime yol edindim. Neden derseniz bir gün gelir vatandaşın birisi size bir şey söylerse siz de ona yalan söylerseniz aradan birkaç ay veya bir iki yılı geçince tekrar aynı şeyi sorarsa aynı yalanı söyleyemezsiniz. Ama doğruyu söylerseniz 10 yılda geçse, 20 yılda geçse doğruyu söylersiniz.

"HERKES BAŞKA BİR YERE ÇEKECEĞİM DİYE UĞRAŞIYOR"