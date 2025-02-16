Mansur Yavaş: İktidarın hukuksuzluklarına karşı bir ve beraber olmak durumundayız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milli Egemenlik Platformu'nun Ankara'da düzenlediği Milli Egemenlik Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "Bu kongreden çıkacak sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir. Türkiye çok şeylere gebe, eğer yarın bir gün ülke yönetiminde bir görev düşerse, bu kongrede alınacak fikirlerin, görüşlerin mutlaka bizim nazarımızda olacağından ve değerlendireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizler milliyetçi ve Atatürkçü kimliğimizi hiçbir zaman saklamadan CHP'de siyaset yapıyoruz. Kaçınılmaz olarak bu ülke için kaygı duyan herkesin yan yana olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİR VE BERABER OLMANIN ZAMANI"

"Bir ve beraber olmanın zamanı" vurgusunu yapan Mansur Yavaş, "Bir ve beraber olmadığımız zaman, tarih de torunlarımız da bizden sonra gelen nesil de bizleri affetmeyecek. Bugünkü iktidara karşı, iktidarın hukuksuzluklarına karşı, önümüzdeki günlerde yaşanacak hukuksuzluklara karşı bir ve beraber olmak durumundayız. Bunun zaruretini açıkça hissediyoruz" diye konuştu.

Yavaş, şöyle devam etti: "Örnek; Sayın Özdağ... Hukuk, iktidarın sopası olmamalı. Hakim bağımsız olmalı, adil olmalı. Çiğdem Hanım'ın hala tutuklu olduğunu görünce, birçok insanın bir tweet yüzünden tutuklu olduğunu görünce hukukçu olarak gerçekten üzülüyorum. Yargılanmaktan kaçmıyoruz ki... Siz bir tweet attıktan sonra sabaha karşı evinizden alınıyorsanız veya bir konuşma yaptıktan yarım saat sonra yandaş medyada sizin hakkınızda soruşturma açıldığı duyuruluyorsa kimse yargının bağımsız olduğunu iddia edemez. Bunun zararı ülkemize. Böyle bir ülkeye kimse yatırım yapmaz. Ne kadar çok hukuk, ne kadar çok demokrasi, o kadar ekmek demektir. Böyle bir ülkeye yatırım gelmez, bugünkü açlığın, fakirliğin sebepleri israfın yanı sıra bu tür muamelelerdir."