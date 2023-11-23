Mansur Yavaş ile Meral Akşener bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yavaş, ittifak konusuna girmediğini belirterek, "Bundan sonrası için bir gelişme olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İçerik olarak ben bir şey iletme durumunda değilim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları var" dedi.

Güncel 23.11.2023 15:59 Giriş: 23.11.2023 15:59

Güncelleme: 23.11.2023 17:04 Kaynak: Haber Merkezi

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Yerel seçimlere yaklaşık 4 ay kalırken Ankara'da dikkati çeken bir görüşme gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yavaş, görüşme için İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Seçim İşleri Başkanı Sedat Aksakallı ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da yer aldı. İki ismin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Mansur Yavaş, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavaş, şunları söyledi: "Bugün sayın Genel Başkanımızın (Özgür Özel), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e selamlarını getirdim. Bu kadar. Bundan sonrası için bir gelişme olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İçerik olarak ben bir şey iletme durumunda değilim. Çünkü iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum. Daha sonrasını gerek görürlerse parti kurulları bir açıklama yaparlar." Görüşme için "Nezaket görüşmesiydi" diyen Yavaş, ittifak konusuna girmediğini kaydetti. İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı.