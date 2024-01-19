Mansur Yavaş ilk seçim bürosunu Keçiören'de açıyor
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu AKP'nin büyükşehir adayı Turgut Altınok'un Belediye Başkanlığı yaptığı Keçiören'de açıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu 21 Ocak'ta Keçiören'de açıyor.
Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'mizi açıyoruz. Tüm Keçiörenli hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.
Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'mizi açıyoruz. Tüm Keçiörenli hemşehrilerimiz davetlidir.— Mansur Yavaş 2024 (@mansuryavas23) January 19, 2024
🗓️ 21 Ocak
⏰ 13.30
📍 Kızlarpınarı Caddesi No: 162 pic.twitter.com/tTtRq2yCbM
AKP Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstermişti.
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