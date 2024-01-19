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Mansur Yavaş ilk seçim bürosunu Keçiören'de açıyor

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu AKP'nin büyükşehir adayı Turgut Altınok'un Belediye Başkanlığı yaptığı Keçiören'de açıyor.

Güncel
  • 19.01.2024 20:34
  • Giriş: 19.01.2024 20:34
  • Güncelleme: 19.01.2024 20:41
Mansur Yavaş ilk seçim bürosunu Keçiören'de açıyor
ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu 21 Ocak'ta Keçiören'de açıyor.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'mizi açıyoruz. Tüm Keçiörenli hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

AKP Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstermişti.

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