Mansur Yavaş İmamoğlu'nu ziyaret edecek: Tarih verdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu 2 Haziran Pazartesi günü ziyaret edeceğini açıkladı.

Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında açıklama yaptı.

Yavaş, "Geçen hafta izin verilmemişti, pazartesi günü İmamoğlu'nu ziyaret edeceğim. Sanıyorum ki izin çıkacak" dedi.

Yavaş, “Encümen üyelerinin her yıl seçilmesi gerekiyor. Onun için bugün burada toplandık. Sorun çıkacağını düşünmüyorum. Oyunu kullanıp gidecek herkes. Bir problem olmayacak ama Ekrem Başkanın yokluğunda olacak maalesef” ifadelerini kullandı.

“ADİL BİR ŞEKİLDE TÜM BELEDİYELER DENETLENMELİ”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son birkaç haftadır belediyelere yönelik ifadelerini değerlendiren Yavaş, şunları söyledi.

“Tabii belediyeler denetlenmeli. Hiçbirimiz denetlemeden kaçmıyoruz ama adil bir şekilde tüm belediyeler denetlenmeli. Daha önce verdiğimiz 100 kadar dosyanın başına gelenleri gördük. Hiçbir şey yapılmıyor sadece CHP’li belediyeler ya da muhalefet belediyeleri suçlu görülmek istiyor. Bunun sebebi belediye başkanlarımızın son derece başarılı olması ve iktidarı değiştirecek konumda olması. Başka hiçbir sebep yok. Adil bir şekilde, 4483’e uygun şekilde müfettişin gelip incelemesi ve sonucuna göre değerlendirmesi lazım ama gelen müfettişler, Sayıştay elemanları hep 2019 sonrasını istiyorlar. 2019 öncesini isteyen yok. Yeni seçilenlerde de tahmin ediyorum milat 2024 olacak bu yanlış bir şey. Hepsi denetlenmeli, biz gerçekten kul hakkı yenmesini istemiyoruz. Kamu malına el uzatan herkes cehennemliktir diyoruz ama herkes. Bunu yapan belediye başkanı, kimliği, partisi hiç önemli değildir. Bu konuda şeffaf olunması lazım. Sayıştay raporlarının herkese açıklanması lazım. Aynı zamanda bakanlıklarla ilgili Sayıştay raporlarının da açıklanması lazım ki kamu malına kim el uzatıyor, kim el uzatmıyor bunlar ortaya çıksın. Biz şöyle bir iddia ile geldik 2019 ve 2024’te. Bu ülkede soygun olmadan, kamuda hırsızlık olmadan yönetilebileceğini ispat etmeye çalışıyoruz. Bu konuda da sayın Ekrem İmamoğlu’nun açık çağrısı var, ‘TRT’den açıklansın, canlı yayınlansın’ diyor. Sürekli olarak televizyonlarda dezenformasyonu görüyoruz. Hazırlık soruşturması gizlidir, hazırlık soruşturmasının gizliliğini ihlal eden herkes mutlaka soruşturulmalıdır.

Bir diğeri devam eden bir yargılama konusunda bu kadar yargıyı etkileyecek hiçbir beyan açıklanamaz ama iki gün önce gördük, televizyonda bir yorumcu ‘sıra İSPARK’ta’ diyor. Ertesi gün bu yorumcunun savcılığa çağrılması lazım. İki sebepten çağrılması lazım. Eğer doğruysa, ‘Neden açıkladın, onlar tedbir alacak sen soruşturmaya engel oldun’ denmesi lazım. Böyle bir şey yoksa ‘Niye dezenformasyon yaratıyorsun’ diye yine ifadeye çağrılması lazım. Hukuk herkese lazım ve herkese eşit olarak uygulanması lazım. Zaten bütün belediye başkanları olarak hep bunu haykırıyoruz. Kamuda, belediyelerde şeffaf bir şekilde her şeyin açıklanması lazım. Hiç kimse yargılanmaktan azade değil, nasıl olsa bir gün eğer böyle koruma yapılıyorsa bir gün hepsi ortaya çıkacaktır."

"AFİŞ YASAĞI ANAYASAYA AYKIRI"

İstanbul Başsavcılığının almış olduğu karar ile Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu afiş, görsel ve sesin yasaklanması ve toplatılması ile ilgili de konuşan Yavaş, şunları kaydetti:

"Anayasa’nın 26. Maddesine aykırıdır, bırakın kanunlara aykırılığı. Bir kimse mahkûm edilmeden suçsuzdur. Mahkûmiyet ne zaman kesinleşir? Yargıtay’dan o insanın suçlu olduğu kesinleştikten sonra o insanı mahkûm olarak edersiniz. Ortada daha dava yok, sadece soruşturma var. Soruşturmanın sonucunda takipsizlik kararı çıkması bile mümkün. Dolayısıyla böyle bir yasak hem hukuki hem Anayasa’ya aykırıdır. Yargı bu durumda böyle kararlar aldığı müddetçe Ekrem Başkanı sevenleri olsun, bu karara tepki gösteren herkes bir başka şekilde bunu ifade etmeye çalışıyor. Burada zarar gören adalet ve adalet duygusu oluyor."