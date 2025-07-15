Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Karalar'ı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Mansur Yavaş, hem İmamoğlu hem de Karalar'ın iddianameyi beklediğini belirterek "Hukuk gerçekten ne zaman işleyecek, iddianame ne zaman hazırlanacak diye bekliyorlar" dedi.

"TUTUKLULUK İSTİSNAİ OLMALI"

Ahmet Özer'in duruşması ve dün 'PKK/KCK üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararı hakkında da konuşan Yavaş, "Ben Ahmet Özer'in dosyasını kendim takip ettim. Bir dosyadan tahliyesine karar verildi. Ben zaten tutukluluğun istisnai olması gerektiğini söyledim. Evrensel hukuk kurallarına hepimizin uyması lazım. Beraat ettikleri zaman içeride kaldıkları zamanın telafisi asla yok" ifadelerini kullandı.

Yavaş, İmamoğlu ile ne konuştukları sorusunu ise "Siyaseten ne yapıp ne yapamayacağımız konusunda görüş alışverişi yaptık" şeklinde yanıtladı.

"CANLI YAYINLANSIN, HERKES GÖRSÜN"

Mansur Yavaş, İmamoğlu davasının TRT'de canlı yayınlanmasıyla ilgili tartışmalar için ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben daha önce açıklamıştım. Canlı yayınlansın; iddialar, savunmalar herkes görsün. Şeffaf olunması lazım. Duruşmalar aleni yapılır. Zaten öyle olması lazım. Televizyonda yapılması için düzenleme yapılırsa zaten aleni olarak bütün toplum bunu görecek. Kamuoyunun çıkacak karardan da tatmin olması lazım çünkü mahkemeler Türk milleti adına karar verir."