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Mansur Yavaş'ın bilgilendirme panolarına boyalı saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın projelerinin anlatıldığı panolara boyalı saldırı düzenlendi.

Güncel
  • 26.01.2024 17:04
  • Giriş: 26.01.2024 17:04
  • Güncelleme: 26.01.2024 17:08
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'ın bilgilendirme panolarına boyalı saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlerini anlatan Hipodrom Caddesi üzerindeki bilgilendirme panolarına boyalı saldırı düzenlendi.

 "Hacıkadın Kent Ormanı, Çubuk-1 Barajı, Gazi Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı... Yeni 100 yeşil alanı kentimize kazandırdık", "Türkiye'nin en kapsamlı kırsal kalkınma desteğinde bulunuyoruz", "400 adet yeni kırmızı otobüsü kentimize kazandırdık" mesajlarının yer aldığı afişlerin bulunduğu panolar, vandalların saldırısına uğradı.

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