Mansur Yavaş'ın bilgilendirme panolarına boyalı saldırı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın projelerinin anlatıldığı panolara boyalı saldırı düzenlendi.
Kaynak: ANKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlerini anlatan Hipodrom Caddesi üzerindeki bilgilendirme panolarına boyalı saldırı düzenlendi.
"Hacıkadın Kent Ormanı, Çubuk-1 Barajı, Gazi Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı... Yeni 100 yeşil alanı kentimize kazandırdık", "Türkiye'nin en kapsamlı kırsal kalkınma desteğinde bulunuyoruz", "400 adet yeni kırmızı otobüsü kentimize kazandırdık" mesajlarının yer aldığı afişlerin bulunduğu panolar, vandalların saldırısına uğradı.
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