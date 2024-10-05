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Mansur Yavaş: "İnsanlığın yeniden tesisini sağlamak gelecek nesillere en büyük borcumuz olacak"

İstanbul’da öldürülen kadınları için başsağlığı mesajı yayımlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, ”Bu topraklarda adaletin, vicdanın, insanlığın yeniden tesisini sağlamak gelecek nesillere en büyük borcumuz olacak ”dedi.

Güncel
  • 05.10.2024 01:59
  • Giriş: 05.10.2024 01:59
  • Güncelleme: 05.10.2024 02:02
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş: "İnsanlığın yeniden tesisini sağlamak gelecek nesillere en büyük borcumuz olacak"
ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'da öldürülen kadınlar için başsağlığı diledi ve adaletin yeniden tesisi çağrısında bulundu.

Mansur Yavaş  X hesabından yaptığı paylaşımda,”Yaşam hakları ellerinden alınan kızlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum” İfadesini kulandı.

Yavaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bu topraklarda adaletin, vicdanın, insanlığın yeniden tesisini sağlamak gelecek nesillere en büyük borcumuz olacak. Başka bir Türkiye, birlikte mümkün. Yaşam hakları ellerinden alınan kızlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum.”

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