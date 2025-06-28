Mansur Yavaş: İş kavgaya döndü, bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birkaç gün önce görüşen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Ünsal Ünlü'ye konuştu.

Yavaş ile yaptığı görüşmeyi YouTube yayınında anlatan Ünsal Ünlü, Yavaş'ın kendisine Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yapılmayacağını söylediğini aktardı.

Ünsal Ünlü'nün aktardığına göre Yavaş, “Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" dedi.

"BÖYLE BİR TAVIR BEKLEMİYORDUM"

Mansur Yavaş, Ünlü'nün "Kemal Bey'den böyle bir tavır bekliyor muydunuz?" şeklindeki sorusunu ise "Beklemiyordum, Kemal Bey'in tavrı bundan sonraki süreci de zora soktu" şeklinde yanıtladı.

Yaşananların CHP'ye hiçbir katkısı olmadığını da belirten Mansur Yavaş, “Bu kavga çok gereksiz bir kavga. Erdoğan’ın da istediği ‘Bunlar zaten geçinemez’ görüntüsünü veriyor ve hiçbir faydası yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin önde gelen isimlerinden Mansur Yavaş, Engin Özkoç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile bir araya gelmesini istemişlerdi.

Kılıçdaroğlu'nun ise bu teklifi "Şu anda görüşülecek bir şey yok" diyerek reddettiği belirtilmişti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararını kabul edeceği ve partinin başına dönmeyi reddetmeyeceği de basına yansımıştı.