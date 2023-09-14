Mansur Yavaş İYİ Parti’nin 81 ilde aday çıkarması hakkında konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerle bir araya geldiği kahvaltı programında, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda alınan 'yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma' kararına ilişkin "Ankara’daki 4 milyon 200 bin seçmenin oyuna parti ve bölge ayırt etmeksizin talibim” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin '81 ilde aday çıkarma kararı' hakkında sorulan soruya “Ankara’daki 4 milyon 200 bin seçmenin oyuna parti ve bölge ayırt etmeksizin talibim” şeklinde yanıt verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’a, gazetecilerle bir araya geldiği kahvaltı programında, "İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu’nda alınan 81 ilde aday çıkarma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu yöneltildi.

Yavaş, yaptığı hizmetlerle konuşulmak istediğini belirterek, “Ankara’da şu an 4 milyon 200 bin seçmen var. Ne kadarı oy kullanır bilmiyorum ama ben hepsinin oyuna talibim. Parti ve bölge ayırt etmeksizin. Bizim her zaman söylemimiz şu olmuştur. Seçildikten sonra herkese eşit bir şekilde kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de beş yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.

"HEPSİNDEN OY İSTİYORUZ"

2019 yılında seçimlere vaatlerde bulunarak girdiklerini kaydeden Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlere icraatlarını anlatarak gireceklerine dikkat çekti.

Yavaş, “Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyoruz. Ankara halkının önüne çıkıp yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız eğer bize oy verin diyeceksiniz. Bunu da yaparken şu seçmen bu seçmen diye ayırmadan 4 milyon 200 bin seçmene hizmet ettiysek şimdi de hepsinden oy istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İYİ PARTİ'NİN YEREL SEÇİM KARARI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dün, kritik GİK toplantısının ardından parti binasında basın toplantısı düzenlemişti. Zorlu, İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini açıklamıştı.

Zorlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin soruya ise, "Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade şekilde aday tartışması meselesini ele alıyoruz. Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Kararın oy çokluğuyla alındığını söyleyebiliriz" diyerek yanıt verdi.