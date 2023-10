Mansur Yavaş: Kutlamayanlara inat Cumhuriyet'e daha fazla sahip çıkacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yok olduğu iddia edilen bir ülkeden kurulan cumhuriyet öyle gelişti ki şimdi dünyaya bilim ihraç eder hale geldi. Bu nedenle Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız, kutlamayanlara inat daha fazla kutlayacağız. Cumhuriyeti koruma, sahip çıkma görevi bizdeydi, şimdi 2000'li yılların çocukları cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyetimize sahip çıkacak" dedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise "Bir arada ve kardeşçe bu ülkenin dağı, taşı, toprağı ve ağacı için bir araya gelebilen Atatürk gençliği var, hep olacak. Onu bu milletin kalbinden söküp atmak isteyenler, küçümsemek isteyenler hep olacak ancak biz onlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk demeyi mutlaka öğreteceğiz" diye konuştu.

Yenimahalle'deki 100. Yıl Parkı Açılış Töreni'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Yeni Batı Mahallesi Muhtarı Fatma Bal katıldı. Törende konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"CUMHURİYETE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ, KUTLAMAYANLARA İNAT DAHA FAZLA KUTLAYACAĞIZ"

"Gazze'de yaşananları görüyorsunuz. Çok büyük bir zulüm var, insanlar öldürülüyor ve çukurlara atılıyor. Çoluk çocuk denmiyor, hastaneler bombalanıyor. Adeta dünyada yaşanmış katliamların en büyüğü yaşanıyor. Suriye'yi görüyoruz, Ortadoğu'nun tümü darmadağın edilmiş, Suriyeliler ülkemize sığınmak zorunda kalmış. 100 yıl öncesini düşünebiliyor musunuz? Ülkemiz de aynı şekilde işgale uğramış. Fransızlar, Yunanlar birçok ülke gelmiş, ülkemizi işgal etmiş. Böyle bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıkıyor, Kuvayı Milliye hareketi başlatıyor ve üstelik bu hareketi başlattığı sırada Saray Hükümeti tarafından kanun kaçağı ilan edilip bir an önce hapse atılması emrediliyor. Samsun, Sivas ve Erzurum Kongreleri, daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geliyor. Hakkında tutuklama emri varken Ankaralılar 5-6 bin atlıyla kendisin karşılıyorlar. İstanbul'dan gelen fetvanın aleyhinde Ankara Müftüsü de fetva veriyor.

Bahsettiğimiz Ortadoğu'dan sonra Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına şükran duymamak mümkün değil. İyi ki cumhuriyetimiz var, iyi ki devletimiz var. Ezanlar susmuyor, bayraklarımız gönderde duruyor. İşte Suriye, işte Gazze. Demek ki yok olduğu iddia edilen bir ülkeden kurulan cumhuriyet öyle gelişti ki şimdi dünyaya bilim ihraç eder hale geldi. Bu nedenle cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız, kutlamayanlara inat daha fazla kutlayacağız. Cumhuriyeti koruma, sahip çıkma görevi bizdeydi, şimdi 2000'li yılların çocukları cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında cumhuriyetimize sahip çıkacak."

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da törende şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken 100. yaş günü anısına ilk eserimizi 60 dönüm üzerine kurduğumuz bu park olurken, ikinci eserimiz de Sayın Genel Başkanı'mızla birlikte temelini attığımız Cumhuriyet Akademisi olacak. Bedenen aramızdan ayrılan ancak ilkeleri, devrimleri bize emanet ettiği cumhuriyetimizle ölümsüz olan ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ettiğimiz 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi'ni Kasım ayında yine Sayın Genel Başkan'ım beraber açacağız.

"CUMHURİYET, BİZİM VARLIK NEDENİMİZ, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN TEMİNATI OLAN BAYRAMIMIZDIR"

Cumhuriyet Bayramı'mız ulus olarak bizlerin en büyük bayramı. Her ulusu bayramımızda olduğu gibi kutlamalar sönükleştirmeye, gölgelenmeye çalışılıyor. Cumhuriyet Bayramı'mız bizim eğlence günümüz değil, ulus bilincini hep birlikte yaşadığımız gündür. Cumhuriyet, bizim varlık nedenimiz, birlik ve beraberliğimizin teminatı olan bayramımızdır. Tüm can sıkıcı gündeme rağmen, hepimizin görevi her şeye rağmen cumhuriyetin 100. yaşını coşkuyla kutlamaktır. Uçurumun kenarında yıkık bir ülkede, türlü düşmanlarla, kanlı boğuşmalarla mücadele ederek milletimizin emrinde kurulan devletimizi 100 yaşını bitirerek ikinci yüzyıl için ilk adımını atmış olacak. Bu gururu bizim kadar yaşamayanlar, küçümseyenler dün de vardı, bugün de var. Eşit yurttaşlığa, özgürlüğe, demokrasiye, insan haklarına değil; kula kul olmayı, biat etmeyi, üstünün hukukunu tercih edenlerin olması bir hayal kırıklığına uğratmasın sizleri. Gelecekte dahili ve harici bedhahların bu coğrafyada hiç eksik olmayacağını bizler Ata'mızın Gençliğe Hitabe'sinden biliyoruz.

"KÜÇÜMSEMEK İSTEYENLER HEP OLACAK ANCAK BİZ ONLARA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DEMEYİ MUTLAKA ÖĞRETECEĞİZ"

Atatürk'e saygısızlık edenler varsa; giyimleri, inançları, memleketleri, mezhepleri farklı olmasına rağmen, tüm bu farklılıkları bir kenarı bırakıp umutsuzlarına, hak ettikleri değeri ve gençliklerini yaşamamalarına rağmen, bir arada ve kardeşçe bu ülkenin dağı, taşı, toprağı ve ağacı için bir araya gelebilen Atatürk gençliği var, hep olacak. Onu bu milletin kalbinden söküp atmak isteyenler, küçümsemek isteyenler hep olacak ancak biz onlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk demeyi mutlaka öğreteceğiz."

Yeni Batı Mahallesi Muhtarı Fatma Bal, açılış törenindeki konuşmasında; "100 yıldır dimdik ayakta duran ve daha nice yüzyıllar yaşayacak olan bu büyük emanetin kahramanları ilelebet 100. Yıl Parkı'nda yaşayacak. Önümüzdeki dönemde yine birlikte cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'ye hizmet umuduyla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Cumhuriyet fazilettir ve Türk milletine layıktır' sözünün bilinciyle nice yüzyıllara" dedi.