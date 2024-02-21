Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

"Bütün belediye başkanları, görev yapanlar, görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar" diyerek diğer adaylara meydan okuyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı.

Bütün belediye başkanlarına mal varlıklarını açıklama çağrısında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığını açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri için CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı.

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Yavaş, son olarak kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın mal varlığı şöyle listelendi:

“BİR KURUŞ BELEDİYENİN PARASI O PANKARTLARDA YOK”

Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Mansur Yavaş, seçim çalışmalarının harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek bütün belediye başkanlarına ve adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısı yapmıştı. Kendisinin mal varlığını açıklayacağını kaydeden Yavaş, şunları söylemişti:

“Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara’da biraz afişlerimizi astık. Başladılar ‘Bunların parası nereden geliyor?’ Benim Adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunun hesabını. İsteyen herkes faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak. Bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayımlayacak. Belediye başkan adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları, görev yapanlar... Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır.”