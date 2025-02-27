Mansur Yavaş: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin ön seçim toplantısına ilişkin gelen bir soruya ilişkin Yavaş, "Ben bu konuda açıklamaları yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok" dedi.

Mansur Yavaş ayrıca "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin ön seçim toplantısı olduğunu hatırlatan bir gazeteci "Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu yöneltti. Mansur Yavaş, "Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMSEN'in bir toplantısı var saat 15.00'te, ona gideceğiz" cevabını verdi.

Ön seçimde adaylıktan çekilen Dursun Çiçek'in "Mansur Yavaş'a ön seçimde ikinci bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş" iddiası sorulan Yavaş, "Ciddiye almıyorum" yanıtını verdi.