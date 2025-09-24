Mansur Yavaş: Melih Gökçek yargılanmadan adaletten bahsedilemez

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yönelik operasyonlar ve iddialara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Dün düzenlenen operasyon ve hakkındaki iddialara ilişkin konuşan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"ADALET İSTİYORUZ"

"Konser işiyle başlayalım. Daha önce defalarca açıklama yaptım. Geçmişe yönelik bütün konserleri tek tek inceletiyoruz. Hangi konser kaç paraya yapıldı diye sorabilirsiniz. Bu işi yapan yüzlerce firma var. Hangi özellikleri var bu konserleri ne kadar yaptınız diye sorsalardı bugün bunları yaşamayacaktık. Her konser ayrı bir bedel. Dışarıdaki ekranlar, içeride takılan projektörler. Bunlar otomatik robot. Bir tanesi Cumhuriyet Bayramı için yapılan en büyük sahne. Bize verilen hak edişte 143 kişi yaklaşık 20 gün çalışmış. Günlük 100 bin lira para alanlar da var. Bunlar uzmanlık istiyor. Bunların konaklaması da var yolu da var. Biz adalet istiyoruz. Benzer kuruluşlardan bunları alırsınız, diğerleriyle kıyaslarsınız. Eğer burada daha pahalıya yapıldıysa sorumlular cezasını çeker arkalarında durmayız. Şimdiden birilerinin suçlu gösterilmesine de karşıyız."

"GÖKÇEK HAPSE GİRMEDEN ADALET TESİS EDİLMEZ"

Kendisinden önceki ABB Başkanı Melih Gökçek'in, operasyon öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı hatırlatan ve hakkındaki iddiaları dile getiren Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sabaha karşı evlerinden apar topar alındılar. İnsanları ifadeye çağıracaksınız, yargılayacaksınız varsa cezasını çekecek. Bu şekilde olmalı. Daha vahim olaylar da var. Akşamdan operasyonu haber veren kişi, Ankara'nın en büyük trolü. Bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan, hapse girmeden ve yaptıklarının hesabı sorulmadan asla adalet tesis edilemez. Ankara'nın tertemiz ve dürüstçe yönetilebileceğini ispat için göreve geldim. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. O kadar yıl belediye başkanlığı yaptım bir soruşturma bile geçirmedim.

'KAMU ZARARI KAÇ PARA OLURSA TUTUKLARSINIZ?'

Hırsızlıkları arşa çıkmış bu aile hakkında ne yaptınız? Kendisiyle ilgili 100'e yakın şikâyetimiz oldu. 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verildi. 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verildi. 11 tanesinde iddianame düzenlendi. Hiçbir dosyada adli yaptırım veya tutuklama kararı olmadı. Her nasılsa bizim bütün yaptığımız şikâyetler aynı bilirkişiye gitti. Kamu zararı kaç para olursa bunları gözaltına alıp tutuklarsınız? Herkes adil biçimde yargılansın."

Mansur Yavaş, "FETÖ'nün gelir kaynakları nereden?" diye sorduktan sonra "Bir arsa bulunuyor, Ankara Büyükşehir'de imardan geçiyor ve gelen para örgüte aktarılıyor" iddiasını dile getirdi, bu iddianın hiçbir zaman sorgulanmadığını söyledi.

"GÖKÇEK AİLESİ SORUŞTURMALARDAN MUAF TUTULUYOR"

"Herkesin çocuğu bile yargılanırken buna 2016'dan beri hiçbir şey yapmıyorlar. Ama demek ki görevden bu yüzden alındı" diyen Yavaş, Gökçek ve ailesinin bütün soruşturmalardan muaf tutulduğunu ifade etti:

"Osman, Samanyolu Koleji'nden mezun. 17-25 Aralık'tan sonra da FETÖ'ye verdiği imar rantları var. Ancak bunların hepsiyle ilgili takipsizlik kararı verildi. Ama bir gün adalet tesis edilecek ve herkes yaptığı suçun cezasını çekecek."

"GÖKÇEK, ÇIK BAKAYIM O EVDEN"

'Osmanlıspor' ve 'Beyaz TV' konularına da değinen Yavaş, "Bir televizyon kanalı ve spor kulübü kolay finanse edilmiyor. İşte buradan alınan ihalelerle finanse ediliyor" dedi. Yavaş, Melih Gökçek'in görevden alınacağını anladığı an belediye bütçesinden kendi evine mobilya aldığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Belediye malını kendi malınız gibi kullanmaya alışmışsınız. Kendi ailesinin malı gibi kullanılmış. Bazı ailelere otoparklar vermişler. Kendileriyle belediyeyi özdeşleştirmişler. İnsanda utanma duygusu olur. Utanamamak nasıl bir duygudur? Her şeylerini belediyeye ödetmişler. Beyaz TV, spor kulübü, yapılan bütün masraflar oradan finanse ediliyor. 2019'da Ankara halkı öyle bir karar verdi ki gördükleriyle, duyduklarıyla, Ankara halkının parasının nasıl çarçur olduğunu görüp bizi bu yüzden getirdi. Kardeşim olsa yolsuzluk yapandan hesabını sorarım. Yarın oğluna bir ev lazım, şimdiden ayarlayalım demişler. Arsayı, inşaatı ayarlamış. Bu kaynağı nereden bulduğu sorusu sorulamıyor ama ben dahil bütün siyasetçiler gelir kaynağını açıklamak zorunda. Bunun hesabını Türkiye halkına vereceksiniz. Fitil fitil burnunuzdan gelecek. Gökçek, usulsüz oturduğun o ev var ya mahkeme kararıyla tespit edildi. Çık bakayım oradan, çık evsiz kalmazsın. Oğlan villa yapıyor bir katına seni oturtur."