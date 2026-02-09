Mansur Yavaş, Mesut Özarslan olayının perde arkasını anlatacak

Keçiören Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden başkan Mesut Özarslan'ın açıklamalarından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu akşam (9 Şubat Pazartesi) CHP Ankara Milletvekilleri, belediye başkanları, parti meclisi üyelerini bilgilendirecek.

Olayın perde arkasını, yolsuzluk iddialarını anlatacak.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Ankara'da belediye tesislerinde bu akşam yemekte taraflarla bir araya gelecek olan Mansur Yavaş bazı başkanların AKP'ye geçmeleri konusunda üzerlerindeki baskıları, haklarındaki soruşturmaları da dile getirecek.

DAHA ÖNCEDEN PLANLANDI

Yavaş kendisiyle ilgili iktidarın soruşturmalarını da anlatacak.

Milletvekilleri, parti meclisi üyelerinin sorularını da cevaplandıracak olan Yavaş'ın belediye üzerindeki soruşturma baskılarını da örneklerle aktaracak.

Belediye yetkilileri Mesut Özarslan'ın istifasıyla yemeğin aynı tarihe denk gelmesinin rastlantı olduğunu, bu toplantının 10 gün önce planlandığını söylediler.

Özarslan'ın istifasının gündeme gelmesiyle konunun farklı boyut aldığını dile getirdiler.