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Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Güncel
  • 09.05.2025 18:06
  • Giriş: 09.05.2025 18:06
  • Güncelleme: 09.05.2025 18:08
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı ziyaret etti
FOTOĞRAF: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmeye göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

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