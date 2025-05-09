Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmeye göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.