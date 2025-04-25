Mansur Yavaş: "Savunma hakkını kullanan avukatları yargıyı etkilemek suçundan adliyeye sevk ediyorlar"

Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Haftasında 23 Yeni Açılış Töreni" düzenledi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Aylin Nazlıaka, Grup Başkanvekili Murat Emir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Adnan Beker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol katıldı.

"NE BİR KURUŞ BORCUMUZ NE BİR GRAM DERDİMİZ KALACAK"

Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, önceki dönem belediye hizmetlerini eleştirerek, şunları söyledi:

''Biz bugün burada temel atmıyoruz. Biz buradan sıfırdan binalarımızı sosyal ve halkçı belediyecilik adına halkımıza kazandırıyoruz. 1 milyon nüfusu olan Keçiören için bambaşka bir yöntim vadettik. Hakkı gözeterek, hakkaniyetle çalışacağımızı, gönüllere dokunacağımızı, Ankara’nan parlayan yıldızı olacağımıza söz vermiştik. Yıllardır Keçiörenliyi bir şelale duvarının ardında aldattığını zannedenler, esnafa zulmedenler, halkını unutanlar seçim günü geldiğinde milletin iradesine karşı sarsılıp yerlerinden oldular.

Elbette birileri güçlü, bu birleşen aileye çekememekte. İftiraları, yalanları bitmiyor, kul hakkına riayet etmeden küçük ve basit siyasi hesaplar yapıyorlar. Farkında değiller, bu iftiraları bizi daha da güçlendiriyor, her yalanları safımızı daha sıklaştırıyor. Basit ve kirli hesapları 1 milyon Keçiörenlinin vicdani mahkemesinde hapis yatıyor. Çünkü biz Keçiören’i A, B, C takımlarıyla değil, halkımızla yönetiyoruz. Borçlarımızın eksikliklerini gidermeye devam edip yaklaşık 1.8 milyar lira borcumuzu ödedik. Daha birinci yıımızda vaatlerimizin yüzde 45’ini tamamladık. Seneye bu zamanda en az bunun kadar daha açılışları yine Genel Başkan’ımızla, Mansur Yavaş Başkan’ımızla, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’yla, belediye başkanlarımızla, partililerimizle birlikte iktidara yürüyüşümüzün öncülüğünü yaparak hep birlikte açacağız. Ne bir kuruş borcumuz ne bir gram derdimiz kalacak.''

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yerel seçimlerin ardından artan CHP'li belediye sayısının iktidar yolunda önemli bir adım olduğunu ve umutlarının büyüdüğünü belirterek, "Sokakta, anketlerde görüyoruz, CHP aslında Türkiye’nin iktidar partisi. Sandığın milletin önüne gelmesine ihtiyacımız var. Millet karar verecek, milletin cuntadan daha büyük olduğunu, darbe yöntemlerinin artık Türkiye’de geçersiz olduğunu millet zulmedenlere gösterecek. CHP’li bir cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü’nde Cumhuriyet'in 21. yüzyılında Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak'' dedi.

"AÇIK, ŞEFFAF HİZMET ETTİKÇE SİLKELESELER DE BU HALKA HİZMET ETMEKTEN ASLA GERİ DURMAYIZ"

İktidarın muhalefet üzerindeki baskısını eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelerin halkçı belediyecilik hizmetleriyle memnuniyet anketlerinde öne çıktığını söyledi. Yavaş, şunları söyledi:

''Bir aydır sessiz durduğunu sandıkları, siyasetten uzak durdukları sanılan gençler, haklarını aramak için sokağa çıktılar, anayasal haklarını kullandılar ve partilerin önüne dahi geçerek öncülük ettiler. Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği gençler de zaten böyle olmalıydı.

1.5 milyardan fazla borcu vardı Mesut Başkan devraldığında ve aradan birkaç ay geçti, CHP’li belediyelerin sigorta ve vergi borçları gündeme geldi. Geçmişten gelen bu borç, CHP’li Mesut Başkan’ın borcu mu, eski dönemin borcu mu? Dediler ki, ‘Silkeleyin bunları.’ Gerekçe, yeni kazanılan belediyelerin hizmet yapmasını engellemek, belediye başkanlarını itibarsızlaştırmak. Hem borçlarını ödediler hem de hizmet etmeye devam ettiler. Dolayısıyla bizler, doğru dürüst, açık, şeffaf bir şekilde hizmet ettikçe silkeleseler de bize emanet eden bu halka hizmet etmekten asla geri durmayız, durduramazlar.

Türkiye çapında 420 kadar belediyemiz aynı şekilde halkçı belediyecilik yaparak farklı bir vizyon ortayakoyunca bu birilerini rahatsız etti. Baktılar ki 11 büyükşehir varken 14’e çıktı, belediye sayıları hızla artıyor, ‘O zaman iktidara giden yolda bizim bu belediyelere engel olmamız lazım.’ Geçen ay yapılan ankette yüzde 58’di, amacımız CHP’li belediyelerin yönettiği yerdeki memnuniyeti yüzde 100’e çıkartmak istiyoruz. Ancak iktidara giden yolun buradan geçtiğini görünce ‘Bir şeyler yapmak lazım, bu belediyelere engel olmak lazım’ dediler.

"GEÇEN DÖNEMDE TOPAL ÖRDEK MUAMELESİ GÖRDÜK, ONU DA HALK CEZALANDIRDI"

Adalet herkese lazım. 1994 yılından sonra Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul Belediye Başkanı olduğunda orada da meclis çoğunluğu yoktu. Hiç kimse ona topal ördek muamelesi yapmadı. Geçen dönemde topal ördek muamelesi gördük, onu da halk cezalandırdı. Şu anda Meclis'te de çoğunluğumuz var. Sayın Cumhurbaşkanı hakkında da benzer iddialar vardı ama asla tutuklanmadı, yargılandı. Tutukluluk istisnadır, masumiyet karinesi vardır, şüphe her zaman sanık lehine yorumlanır. Fakat görüyoruz ki önce tutuklayıp sonra delil bulmaya çalışıyorlar. Bu, hukukun temel evrensel ilkelerine aykırı. Belediye Başkanlarını dokunulmazlığı yok. Varsa etrafımızda suç işleyen, yargılayın, tertemiz çıkarız, kendimizden şüphemiz yok. Ancak önce tutuklayıp sonra yargılarsanız bunun adı yargılama olmaz. Halk TV Genel Müdürü Suat Bey 28 gün cezaevinde yatırıldı, ilk celsede beraat etti. 28 gün sizler de çoluğunuzdan çocuğunuzdan uzak, hürriyetinizden mahrum kaldığınızı, sonuçta beraat ettiğinizi düşünün. 28 günün parayla pulla telafisi yok.

"TELEVİZYONLARDA HAZIRLIK SORUŞTURMASI GİZLİYKEN ÇARŞAF İFADELER YAYINLANIYOR"

Ekrem Başkanı ve seçilmiş Belediye Başkanlarını derhal serbest bırakın. Yargılayın, hiçbirimiz istisna istemiyoruz ama bakıyoruz televizyonlarda hazırlık soruşturması gizliyken çarşaf çarşaf ifadeler yayınlanıyor. Bunlar suçtur. Burada amaçlanan itibarsızlaştırmaktır. Yargıyı bu şekilde etkiliyorlar, savunma hakkını kullanan avukatları da yargıyı etkilemek suçundan adliyeye sevk ediyorlar. Ümit Özdağ hakkında istenen ceza 1 yıl 7 ay. İndirimiyle beraber hesap ettiğiniz zaman zaten yattı. Haziran ayında neyi yargılayacaksınız! Üniversite öğrencileri anayasal haklarını kullanıyorlar. En fazla izinsiz yürüyüş yapmak... Bunların yatarı yok, niye tutukluyorsunuz? Eğer siz gençleri haklarına sahip çıktılar diye tutuklarsanız bu gençlerden ne bekliyorsunuz?"