Mansur Yavaş: Seçilmiş insanları görevden almaya kalkmak son derece yanlış

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara dair açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda

Yavaş, "Yargıtay kararlarından şaşmayacağız. Hukuktan şaşmayacağız, hukuksuzluktan yana olanların da hukuka ihtiyacı var" dedi.

Yavaş, Adana'da yapılması gündemde olan mitinge ilişkin ise "Davet olursa giderim" yanıtını verdi.

Yavaş, Sözcü TV'nin karartılmasına dair "Hukuka uygun oldu dediğimiz hiçbir şey yok" yorumunda bulundu.

Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavaş, şunları söyledi:

"Şu anda benimle ilgili bir tane soruşturma yok. İddialarla ilgili müfettişlerin incelemesi var, o kadar. Önüne gelen Ankara'ya da operasyon olacak mı? diyor. Ankara'ya operasyon olması için hiçbir sebep yok. Olsa olsa diyoruz ki iftirayla karşı karşıya kalabiliriz.

Biz karşı tarafta kim varsa onlarla siyaseten yarışmak istiyoruz. Biz daha iyi yönetiriz iddiasıyla geldik ve ikinci dönemde daha yüksek oyla seçildik. Seçilmiş insanları bir şekilde görevden almaya kalkmak son derece yanlış. Bizlre namusuyla şerefiyle yaşayan insanlarız.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN BAŞARISINI GÖLGELEMEK İSTİYORLAR"

Varsa soruşturulsun usulünce, hepimizinki canlı yayınlansın. Korktuğumuz hiçbir şey yok. Bu iktidarı değiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Adil yargılama diye bir şey yok. Bu şahıs 300 tane AKP'li belediyelerden ihale almış, onlar sütten çıkma ak kaşık mıdır? Göstermelik olsa dahi bir soruşturma yapsınlar. O dahi yok. Neyi gösteriyor? CHP'li belediyelerin başarısını gölgelemek istiyorlar.

Biz sonuna kadar direneceğiz. Hukukun üstünlüğüne dayalı, adaletin herkese eşit uygulandığı bir sistemi yapmak zorundayız.

Amaçları bizden kurtulmaksa bunun siyaseten kurtulmaktır. Ben ikinci dönemim son dönemim dedim. Ama siz beleidyeleri çalıştırmamak için birtkaım iftiralar yapacaksınız, bunun adı demokrasi filan olmaz. Sözümüzüz arkasındayız. Bu iktidarı değiştireceğiz. Türk milletinin sağduyusuna güveniyorum. Sandıktan gerekli cevabı şiddetli bir şekilde verecektir."