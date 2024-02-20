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Mansur Yavaş, seçim şarkısını paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim şarkısı ve klibini sosyal medya hesabından paylaştı.

Siyaset
  • 20.02.2024 23:02
  • Giriş: 20.02.2024 23:02
  • Güncelleme: 20.02.2024 23:09
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş, seçim şarkısını paylaştı
ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim şarkısı ve klibini X hesabından; "Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim. Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle" notuyla paylaştı.

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