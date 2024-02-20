Mansur Yavaş, seçim şarkısını paylaştı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim şarkısı ve klibini sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim şarkısı ve klibini X hesabından; "Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim. Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle" notuyla paylaştı.
Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 20, 2024
Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle... 🇹🇷 🎤#AzLafÇokİş pic.twitter.com/g2CDAaHyQD